Завтракать очень важно. Завтрак насыщает организм питательными веществами и дает энергию в начале дня.

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Согласно исследованию 2021 года, в котором приняли участие более 30 000 человек, люди, пропускавшие завтрак, с большей вероятностью получали меньше основных питательных веществ, включая клетчатку, витамины C, D и A, витамины группы B, кальций, железо и фосфор в своем общем рационе.

Другое исследование 2021 года показало, что регулярно завтракавшие люди имели более низкий риск сердечных заболеваний и нарушений обмена веществ, таких как диабет 2 типа. Еще одно исследование показало, что пропуск завтрака был связан с нарушением циркадных ритмов, а также с более высоким уровнем сахара в крови.

Летний отдых – это возможность перезапустить свой организм и оздоровиться. И чтобы никакие воспалительные процессы не нарушили планы, следует иметь под рукой таблетки Траумель С .

Если вы обычно не завтракаете и вам не нравится то, как вы чувствуете себя утром или в начале дня, попробуйте ввести привычку позавтракать, чтобы поэкспериментировать и посмотреть, поможет ли это повысить вашу энергию, концентрацию и настроение.

Самый здоровый завтрак состоит из сложных углеводов, белков и полезных жиров, которые обеспечивают чувство сытости, дают энергию в начале дня и поддерживают вес,

– рассказал сертифицированный диетолог Асмита Батаху.

Полезные завтраки

Йогурт

Натуральный йогурт – это очень питательный продукт, сочетающий в себе все три макроэлемента – белки, углеводы и жиры. Он содержит пробиотики, что делает его полезным для кишечника.

Яйца

Несмотря на то, что в яичных желтках содержится небольшое количество диетического холестерина, употребляйте яйца несколько раз в неделю, они достаточно питательны.



Яичница – полезный завтрак для организма / Фото из Pexels

Овсянка

Она богата полезными для сердца волокнами, которые подарят вам сытость на все утро. Для лучшего вкуса добавляйте мед, орешки кешью, чернику и корицу.

Цельнозерновой тост

Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, витамины и минералы, которых нет в белом хлебе. Смажьте тосты арахисовым маслом с бананами, пюре из авокадо и лососем или сливочным маслом с яйцом пашот.