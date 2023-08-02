Конечно, шоколадные батончики, которые вы можете купить в магазине, не слишком полезны для здоровья, однако какао, которое к ним добавляют, полно питательных веществ. Эти плоды богаты антиоксидантами и важными для организма минералы.

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Чем полезно какао

Если вы хотите извлечь максимальную пользу от какао, вам стоит остановить свой выбор на порошке из этого плода. Не все продукты, в которых содержится какао, все равно полезны.

К примеру, некоторые батончики, технически изготовленные из какао, могут содержать немало сахара и других безвредных для здоровья ингредиентов. Впрочем, темный шоколад, содержащий от 72% какао, может принести вашему здоровью немало преимуществ.

К тому же несладкий какао-порошок может добавить интересный вкус многим блюдам. К примеру, вы можете добавлять его в смузи, греческий йогурт или домашнюю выпечку.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Этот невероятный плод может улучшить здоровье вашего сердца и снизить риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Впрочем, исследование не показало связи между употреблением напитка и снижением частоты сердечных приступов или инсультов.



Какао помогает укрепить сердце / Фото Pexels

Какао может временно улучшить работу кровеносных сосудов и увеличить выработку организмом оксида азота, который помогает снизить артериальное давление.

Впрочем, помните, что в шоколадных батончиках почти нет антиоксидантов, обеспечивающих все это положительное влияние на здоровье. Это происходит из-за того, что эти продукты проходят длительную обработку, что разрушает природные соединения в какао.

Богато какао и минералами, в частности, магнием и железом. Всего одна ложка порошка может обеспечить 10% вашей суточной потребности в магнии, а он необходим для множества процессов в организме. Точной нормы употребления этого продукта не существует, однако эксперты советуют употреблять не более одной чайной или столовой ложки ежедневно.