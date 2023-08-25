Зеленая фасоль, или стручковая фасоль, богата жизненно важными питательными веществами и витаминами К, С и А. Витамин К играет важную роль в свертывании крови и помогает строить кости. Витамин А улучшает зрение, а витамин С является мощным антиоксидантом. Оба витамина способствуют росту и развитию всех тканей организма.

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Содержание клетчатки в фасоли помогает предотвратить различные формы рака, болезни сердца и диабет. Клетчатка также способствует здоровью пищеварения, кальций в бобах способствует здоровью костей, лютеин и зеаксантин улучшают зрение.

Полезные свойства фасоли

Может помочь в борьбе с раком

Потребление бобов связано с более низким риском рака молочной железы. Это можно объяснить высоким содержанием клетчатки в бобах.

Зеленая фасоль богата хлорофиллом, который также играет роль в профилактике рака. Хлорофилл связывается с некоторыми соединениями, которые могут вызвать рак, тем самым препятствуя их всасыванию в желудочно-кишечном тракте. Это потенциально может предотвратить рак.

Может способствовать здоровью сердца

Употребление бобовых (в состав которых входит зелень) связано со снижением риска ишемической болезни сердца. Это можно объяснить содержанием клетчатки и фолиевой кислоты в бобах. Магний в зеленой фасоли также может играть роль в сохранении здоровья.

Клетчатка у зеленой фасоли может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, улучшить функцию кровеносных сосудов. Это может способствовать здоровью сердца.

Может способствовать здоровью желудочно-кишечного тракта.

Клетчатка в бобах играет немаловажную роль. Недостаточное потребление клетчатки часто связано с запорами. Клетчатка улучшает общую функцию желудочно-кишечного тракта.



Зеленая фасоль очень полезна / Фото с Solide Starts

Может укрепить кости

Фасоль является хорошим источником кальция. Кальций может снизить риск остеопороза. Зеленая фасоль также богата витамином К, который является еще одним питательным веществом, необходимым для крепких костей.

Может способствовать укреплению иммунитета.

Зеленая фасоль содержит каротиноиды и является отличным источником витамина А. Чашка зеленой фасоли содержит около 20% дневной нормы витамина А. Это питательное вещество борется с воспалением и укрепляет иммунную систему.

Может улучшить зрение

Зеленая фасоль является богатым источником лютеина и зеаксантина – двух важных антиоксидантов, способствующих здоровью зрения.