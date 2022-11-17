Вживання навіть корисних продуктів у великій кількості може завдати більше шкоди, ніж користі. Розповідаємо, як наше тіло реагуватиме на щоденні продукти, коли ми з'їмо їх забагато.

Зверніть увагу Ці продукти містять багато цукру, а ви навіть не задумувались про це

Що відбувається з організмом, коли ми переїдаємо

Банани

Банан, як один із найпопулярніших фруктів у світі, досить часто присутній в нашому раціоні. Вживання у правильних кількостях може мати багато переваг для здоров'я, наприклад, зменшити симптомів діареї.

Переїдання бананів може призвести до підвищення рівня калію в крові, що широко відомо як гіперкаліємія. Основними симптомами є біль у животі та грудній клітці, нудота, блювота, м'язова слабкість.

Молоко

Молоко багате на кальцій, який є основним компонентом для підтримки здоров'я кісток.

Вживання занадто великої кількості молочних продуктів може призвести до утворення прищів або проблем з травною системою. Надлишок кальцію в організмі може бути більш шкідливим, ніж здавалося. Існує навіть ризик пошкодження нирок.



Надмірне споживання молока може призвести до висипань / Фото Unsplash

Сіль

Цей мінерал допомагає тілу скорочуватися та розслабляти м'язи, створює баланс між поживними речовинами та водою, яку ми споживаємо щодня.

Але надмірне споживання солі може призвести до набряків різних частин тіла.

Картопля

Картопля багата клітковиною і допомагає організму довго відчувати ситість. Згідно з дослідженнями, надмірне споживання цієї їжі може легко призвести до гіпертонії або високого кров'яного тиску.

Яблука

Яблука відіграють роль у зниженні артеріального тиску та сприянні втраті ваги. Передозування такого типу їжі може призвести до серйозної ерозії зубної емалі. Адже в яблуках міститься кислота.