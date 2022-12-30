Салати на сніданок – чудовий спосіб розпочати день із багатих на поживні речовини продуктів. Від такої звички стан вашого організму лише покращиться.

Ранкові салати зазвичай складаються з овочів, посипаних іншими продуктами, наприклад яйцями, сиром, фруктами, горіхами, насінням та бобами.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Салат на сніданок

Покращиться настрій і продуктивність

Добре збалансовані салати на сніданок покращують настрій і зменшують втому ефективніше, ніж варіанти з низьким вмістом вуглеводів, як-от яйця, оладки та бекон.

Крім того, дослідження показують, що листова зелень може бути особливо ефективною для підтримки функції мозку з віком.

Є також докази того, що листова зелень, перець і капустяні овочі мають деякі антидепресивні переваги. Тому додавання їх у салати може ще більше підвищити ваш настрій.

Якщо ви будете снідати салатом, станете більш продуктивними / Фото Pexels

Поліпшиться травлення

Салати на сніданок, як правило, багаті водою та клітковиною, що може допомогти вашому травленню.

Овочі, що містять клітковину: овес, квасоля, авокадо, груші, яблука, інжир, банани, солодка картопля, лісові горіхи, насіння льону, насіння соняшнику. сочевиця.

Зникнуть зайві кілограми

Дослідження постійно пов'язують велике споживання фруктів і овочів із втратою ваги або меншим збільшенням ваги з часом. А якщо додати джерело білка до салату на сніданок, то ви зменшите відчуття голоду протягом дня.

Салати на сніданок можуть бути особливо корисними, якщо вони замінюють висококалорійні оброблені продукти, такі як круасани або сухі пластівці з високим вмістом цукру.

Ваш організм здатний самостійно боротись з вірусами: ви можете лише йому допомогти. Як системи реагують на збудників хвороб та якими засобами їх можна підтримати читайте у матеріалі.