Звичайне зменшення жиру на животі може насправді вберегти від низки недуг, а що додати у раціон, аби пришвидшити цей процес, розповідаємо далі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Що додати у їжу, щоб схуднути

Правильна дієта та фізичні тренування обіцяють гарні результати, якщо набратись сили волі і терпіння. Пришвидшити темпи схуднення і оздоровлення може один простий продукт, про який розповіли експерти Breaking Muscle. Вони рекомендують закупитись грецьким йогуртом.

Ваша дієта має вирішальне значення, коли мова йде про схуднення, оскільки вона відіграє важливу роль у досягненні оптимальних результатів. Білки та вуглеводи є життєво важливими поживними речовинами, незалежно від того, прагнете ви схуднути чи наростити м'язи,

– зазначають фахівці.

Грецький йогурт стане справжнім суперфудом завдяки вмісту білків та мінімальній присутності жиру, калорій і навіть цукру. Покращать процес травлення, імунну систему та здоров'я кишківника і пробіотики, які є у складі. Для ідеального перекусу можна поєднати жменю мигдалю та йогурт.

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.



Чим корисний грецький йогурт / Фото Pexels

Підтвердило користь йогурту і дослідження, яке у 2016 році з'явилось в International Journal of Obesity. Вчені проаналізували дані 22 раніше проведених експериментів, щоб визначити впливу йогурту на втрату ваги.

В епідеміологічних дослідженнях споживання йогурту пов'язане з нижчим індексом маси тіла, меншою масою тіла, меншою окружністю талії та меншим вмістом жиру в організмі. Добре контрольовані дослідження виявлять помірний, але сприятливий ефект споживання йогурту для запобігання збільшенню ваги та боротьби з ожирінням,

– пояснюють автори дослідження.

Потішить вас і доступність продукту та можливість легко його ввести у раціон, адже універсальний смак доповнить багато страв.