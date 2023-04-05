Експерт зі сну й генеральний директор компанії MattressNextDay Мартін Сілі запевняє, що це може мати кілька переваг для вашого здоров'я. Спішимо поділитись із вами користю.

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Користь шкарпеток та олії лаванди для сну

Одягання шкарпеток перед сном може допомогти розігріти ноги, що може сигналізувати вашому тілу, що настав час спати. Це може допомогти швидше заснути та відчути глибший сон,

– наголосив Мартін Сілі.

Коли ноги холодні, кровоносні судини звужуються, а це може суттєво ускладнити процес засинання. Якщо ваші кінцівки будуть у теплі, то це сприятиме розслабленню й наблизить ваш сон. Проте це індивідуально.



Спробуйте ці лайфхаки для швидкого засинання / Фото Pexels

Дехто може відчувати дискомфорт, одягнувши шкарпетки у ліжко. Інші ж просто не помітять жодної різниці у якості сну. Але не шкарпетками єдиними.

Для швидкого засинання необхідно дотримуватися послідовного графіка сну, уникати кофеїну ввечері та, що цікаво, використовувати ефірну олію лаванди.

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"Вона має заспокійливі властивості, може сприяти розслабленню та глибокому сну. Ви можете використовувати ефірну олію лаванди, розпилюючи її у своїй спальні або додаючи кілька крапель у воду для ванни", – резюмував експерт.