Люди вживають зелений чай і каву через їхній характерний смак і користь для здоров'я. У цій статті ми порівняємо переваги та недоліки кави та зеленого чаю, щоб ви могли обрати свій напій.

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Вміст кофеїну

Кофеїн є найпоширенішим стимулятором у світі, і він природним чином міститься в каві та чаї. Кава містить у три рази більше кофеїну, ніж зелений чай. 240 мілілітрів напою містить 96 міліграмів кофеїну, тоді як така сама кількість зеленого чаю містить 29 міліграмів.

Згідно з дослідженнями, споживання 400 міліграмів кофеїну на день вважається безпечним для дорослих. Однак рекомендований ліміт для підлітків – до 100 міліграмів на день і 2,5 міліграма на кілограм на день для дітей.

Користь для здоров'я

Зелений чай і кава мають багато спільних переваг для здоров’я, враховуючи високий вміст антиоксидантів. Вільні радикали відіграють багато корисних ролей у вашому організмі. Однак у надлишку вони призводять до окислювального стресу.

Окислювальний стрес – це шкідливий процес, який може негативно вплинути на ваше здоров'я, спричиняючи захворювання та прискорюючи процес старіння.

На щастя, кава та зелений чай багаті антиоксидантами – сполуками, які сприятливо впливають на окислювальний стрес. Обидва вони особливо багаті групою антиоксидантів, які називаються поліфенолами.

Ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG) і хлорогенова кислота (CGA) є найбільш поширеними поліфенолами в зеленому чаї та каві відповідно. Дослідження в пробірках, на тваринах і людях свідчать про те, що вони можуть мати потужну протиракову дію.

Дослідження показують, що EGCG у зеленому чаї може мати сприятливий ефект проти ракових клітин у пухлинах голови та шиї, а також у клітинах раку легенів, передміхурової залози, молочної залози, колоректального раку та підшлункової залози. CGA сприяє здоров'ю серця та контролю рівня цукру в крові.

Певне зниження ризику для здоров'я

Докази показують, що зелений чай знижує ризик інсульту, діабету та депресії. Тим часом кава пов'язана зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань.

Кава та зелений чай мають багато переваг для здоров'я / Фото Pexels

Потенційні мінуси

Хоча і кава, і зелений чай відомі своїми перевагами, вони також можуть мати деякі недоліки.

З одного боку, додані інгредієнти, такі як підсолоджувачі, вершки та ароматизовані сиропи, можуть значно підвищити кількість споживаного цукру.

З іншого боку, навіть незважаючи на те, що кофеїн вважається корисним препаратом, споживання його у великій кількості може призвести до небажаних побічних ефектів, наприклад тривога та розлади сну.

Тривалий стрес може негативно вплинути на ваше здоров'я та емоційний стан. Про дієві методи боротьби читайте тут.

Що краще

Люди з тривогою, безсонням і панічними розладами повинні подумати про вибір зеленого чаю замість кави через нижчий вміст кофеїну.

Вищий вміст кофеїну в каві може швидше призвести до кофеїнової залежності, ніж у зеленому чаї.

З іншого боку, кава буде кращим вибором, якщо ви хочете підвищити пильність та фізичну працездатність. Тобто все залежить від ваших потреб.