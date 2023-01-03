Люди вживають зелений чай і каву через їхній характерний смак і користь для здоров'я. У цій статті ми порівняємо переваги та недоліки кави та зеленого чаю, щоб ви могли обрати свій напій.
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Вміст кофеїну
Кофеїн є найпоширенішим стимулятором у світі, і він природним чином міститься в каві та чаї. Кава містить у три рази більше кофеїну, ніж зелений чай. 240 мілілітрів напою містить 96 міліграмів кофеїну, тоді як така сама кількість зеленого чаю містить 29 міліграмів.
Згідно з дослідженнями, споживання 400 міліграмів кофеїну на день вважається безпечним для дорослих. Однак рекомендований ліміт для підлітків – до 100 міліграмів на день і 2,5 міліграма на кілограм на день для дітей.
Користь для здоров'я
Зелений чай і кава мають багато спільних переваг для здоров’я, враховуючи високий вміст антиоксидантів. Вільні радикали відіграють багато корисних ролей у вашому організмі. Однак у надлишку вони призводять до окислювального стресу.
Окислювальний стрес – це шкідливий процес, який може негативно вплинути на ваше здоров'я, спричиняючи захворювання та прискорюючи процес старіння.
На щастя, кава та зелений чай багаті антиоксидантами – сполуками, які сприятливо впливають на окислювальний стрес. Обидва вони особливо багаті групою антиоксидантів, які називаються поліфенолами.
Ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG) і хлорогенова кислота (CGA) є найбільш поширеними поліфенолами в зеленому чаї та каві відповідно. Дослідження в пробірках, на тваринах і людях свідчать про те, що вони можуть мати потужну протиракову дію.
Дослідження показують, що EGCG у зеленому чаї може мати сприятливий ефект проти ракових клітин у пухлинах голови та шиї, а також у клітинах раку легенів, передміхурової залози, молочної залози, колоректального раку та підшлункової залози. CGA сприяє здоров'ю серця та контролю рівня цукру в крові.
Певне зниження ризику для здоров'я
Докази показують, що зелений чай знижує ризик інсульту, діабету та депресії. Тим часом кава пов'язана зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань.
Кава та зелений чай мають багато переваг для здоров'я / Фото Pexels
Потенційні мінуси
Хоча і кава, і зелений чай відомі своїми перевагами, вони також можуть мати деякі недоліки.
З одного боку, додані інгредієнти, такі як підсолоджувачі, вершки та ароматизовані сиропи, можуть значно підвищити кількість споживаного цукру.
З іншого боку, навіть незважаючи на те, що кофеїн вважається корисним препаратом, споживання його у великій кількості може призвести до небажаних побічних ефектів, наприклад тривога та розлади сну.
Що краще
Люди з тривогою, безсонням і панічними розладами повинні подумати про вибір зеленого чаю замість кави через нижчий вміст кофеїну.
Вищий вміст кофеїну в каві може швидше призвести до кофеїнової залежності, ніж у зеленому чаї.
З іншого боку, кава буде кращим вибором, якщо ви хочете підвищити пильність та фізичну працездатність. Тобто все залежить від ваших потреб.