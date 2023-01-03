Люди употребляют зеленый чай и кофе из-за их характерного вкуса и пользы для здоровья. В этой статье мы сравним преимущества и недостатки кофе и зеленого чая, чтобы вы могли выбрать свой напиток.

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Содержание кофеина

Кофеин является наиболее распространенным стимулятором в мире, и он естественным образом содержится в кофе и чае. Кофе содержит в три раза больше кофеина, чем зеленый чай. 240 миллилитров напитка содержит 96 миллиграмм кофеина, тогда как такое же количество зеленого чая содержит 29 миллиграмм.

Согласно исследованиям, потребление 400 миллиграмм кофеина в день считается безопасным для взрослых. Однако рекомендованный лимит для подростков – до 100 мг в день и 2,5 мг на килограмм в день для детей.

Польза для здоровья

Зеленый чай и кофе имеют много общих преимуществ для здоровья, учитывая высокое содержание антиоксидантов. Свободные радикалы играют много полезных ролей в вашем организме. Однако в избытке они приводят к окислительному стрессу.

Окислительный стресс – это вредный процесс, который может негативно повлиять на ваше здоровье, вызывая заболевание и ускоряя процесс старения.

К счастью, кофе и зеленый чай богаты антиоксидантами – соединениями, которые благоприятно влияют на окислительный стресс. Оба они особенно богаты группой антиоксидантов, называемых полифенолами.

Галат эпигаллокатехина (EGCG) и хлорогеновая кислота (CGA) являются наиболее распространенными полифенолами в зеленом чае и кофе соответственно. Исследования в пробирках, на животных и людях свидетельствуют о том, что они могут иметь мощное противораковое действие.

Исследования показывают, что EGCG в зеленом чае может оказать благоприятный эффект против раковых клеток в опухолях головы и шеи, а также в клетках рака легких, предстательной железы, молочной железы, колоректального рака и поджелудочной железы. CGA способствует здоровью сердца и контролю уровня сахара в крови.

Определенное снижение риска для здоровья

Доказательства показывают, что зеленый чай снижает риск инсульта, диабета и депрессии. Между тем кофе связан со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофе и зеленый чай имеют много преимуществ для здоровья / Фото Pexels

Потенциальные минусы

Хотя и кофе, и зеленый чай известны своими преимуществами, они могут иметь некоторые недостатки.

С одной стороны добавленные ингредиенты, такие как подсластители, сливки и ароматизированные сиропы, могут значительно повысить количество потребляемого сахара.

С другой стороны, даже несмотря на то, что кофеин считается полезным препаратом, потребление его в большом количестве может привести к нежелательным побочным эффектам, например, тревога и расстройства сна.

Длительный стресс может отрицательно повлиять на ваше здоровье и эмоциональное состояние. О действенных методах борьбы читайте здесь.

Что лучше

Люди с тревогой, бессонницей и паническими расстройствами должны подумать о выборе зеленого чая вместо кофе из-за более низкого содержания кофеина.

Высокое содержание кофеина в кофе может скорее привести к кофеиновой зависимости, чем в зеленом чае.

С другой стороны, кофе будет лучшим выбором, если вы хотите повысить бдительность и физическую работоспособность. То есть все зависит от ваших потребностей.