При застуді ці напої будуть особливо небезпечними: замість підтримки ваш організм отримує додаткове небажане навантаження, якого можна легко уникнути.

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Які напої заборонені при застуді

Алкоголь

При появі перших симптомів застуди варто відмовитись від споживання алкоголю. Всі байки про буцімто лікувальні властивості при болю в горлі можуть призвести до погіршення стану та ускладнити перебіг захворювання. Небезпечним буде вміст рафінованого цукру та етанолу.

Чай з цукром

Хочеться солоденького чаю з лимоном при застуді? І справді, цей тандем став традиційним супутником при захворюваннях у холодний сезон, проте цукор у списку точно зайвий. Це не лише зайві калорії для вашого організму, але й посилення запалення. Споживати безпечно будь-який вид заварного напою, але додавати туди підсолоджувач не варто. Якщо ви хочете потішити себе, додайте ложечку меду у теплий чай.



При застуді обирайте чай без цукру / Фото Pexels

Вівсяне, мигдальне і кокосове молоко

У складі цих молочних альтернатив є чимало цукру та підсолоджувачів, які точно не пришвидшать процес одужання. Якщо продукт складно мінімізувати, зверніть увагу на склад та оберіть з натуральними підсолоджувачами.

Солодкі лате і капучино

Ці тонізувальні та смачні напої багато хто використовує, як ліки проти застуди. Настрій одразу покращується, самопочуття буцімто стабілізується, і ви вже готові до роботи. Проте поспішати не варто. Хоч у складі кави і є поліфеноли, які допомагають організму краще боротись із вірусами, солодкий сироп та молоко миттєво їхні корисні властивості вкрадуть та наситять організм шкідливим цукром. Так процес запалення розвивається, а супроводжують його стрибки цукру в крові.

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Газовані напої

Холодне і газоване не таке небезпечне, як хімічно-солодке. Куди краще пошукати безпечнішу альтернативу: воду з лимоном чи домашній сік: вітамін C допоможе боротися з вірусами, а приємний смак піднімуть настрій.