Деякі продукти та напої справді здатні посилювати роздратування і без того хворого горла. Чого варто уникати та чому, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Які продукти не варто їсти при болю в горлі

Хрустики

Закуски у вигляді чипсів, крекерів чи сухариків будуть надто гострими та травмувальними для вашого горла, тож викликатимусь сильніший біль при ковтанні. Під час хвороби та постільного режиму краще потішити себе теплим чаєм, у якому можна розтопити улюблене печиво чи крекер, що пом'якшить проковтування.

Цитрусові

Користь вітаміну С ніхто не скасовує, проте під час хвороби його можна приймати у більш щадній формі, уникаючи високої кислотності свіжих апельсинів, лимонів чи лайму. Ваше горло після прийому корисної дози кисленьких вітамінів почне першіти ще більше. Збільшити больові відчуття також можуть соки, морозиво та смузі, приготовані з цитрусовими складниками. Повертаємось до поради №1: п'ємо теплий чай з додаванням дольки лимона та меду.



Додайте лимон у чай / Фото Pexels

Кислі продукти

Тут все працює за принципом, як і з цитрусовими, тож томатний сік та інші кисленькі альтернативи краще відкласти на час після одужання.

Гостра їжа

На час хвороби виключити з раціону варто і гостру їжу та соуси. Вона буде подразнювати запалену ділянку горла, що лише погіршить ваше становище.

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Тверді сирі овочі



Уникайте твердих сирих овочів / Фото Pexel

Вашому горлу потрібна турбота, тож найкраще на час хвороби віддавати перевагу більш м'яким стравам: крем-супи, пюре, відварені овочі та інше. Сира альтернатива моркви чи селери, безумовно, корисна, але їхня жорстка структура буде створювати додаткове навантаження для хворого горла.

Смажені страви у паніруванні

Не потрібно відмовлятись від смаженої курки чи інших продуктів, уникати варто панірування, адже сухарі, в яких обмащують страви, будуть ускладнювати процес ковтання.