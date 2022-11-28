Стежити за раціоном та уникати надмірного споживання жирного та солодкого варто завжди, проте перед сном ці правила набувають ще більш строгих рамок, за яких виходити стає небезпечно.

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Що не варто їсти перед сном

Жирне, копчене, смажене

Почнемо зі шкоди м'яса – будь-яке м'ясо, споживе ввечері, стане тригером для організму, адже замість відпочинку йому доведеться всю ніч працювати над перетравленням: уявіть, якби вам запропонували безкоштовно попрацювати всю ніч, ви б цьому не втішились.

Ускладнити завдання ви зможете обробленим м'ясом, тобто жирний, смажений або копчений продукт буде найгіршим комбо, яке ви можете запропонувати для шлунково-кишкового тракту. Його попереду чекатиме "безсонна" ніч, якою він радісно поділиться з вами.

Від додаткового навантаження також буде страждати печінка, шлунок та жовчний міхур. Для підтвердження розкриваємо реальні цифри: тваринному білку для перетравлення і засвоєння потрібно до шести годин. Тобто майже всю ніч ви змушуєте працювати своє тіло, якщо полюбляєте їсти впритул перед ліжком.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Кисломолочна продукція



Уникайте кисломолочних продуктів / Фото Pexels

Тут небезпечний результат загрожує тим, хто намагається схуднути – ви отримаєте пропорційно протилежний результат. Кисломолочна продукція, як вечірній перекус, зробить погано підшлунковій залозі. А все через високий інсуліновий індекс кисломолочки, який сигналізує про активізацію продукції інсуліну, а це вже прямий шлях до інсулінорезистентності та відкладення жиру. Пам'ятаємо, що підвищений синтез інсуліну перешкоджає спалюванню жирів, адже відбувається блокування гормону соматотропіну.

Швидкі вуглеводи

Ще один тригер для інсуліну – швидкі вуглеводи, які представлені у вигляді булочок, тортиків і шоколадок на ніч. Вони провокують надмірний синтез інсуліну та підвищення рівня глюкози в крові. Цей тандем, який починає буяти в організмі, призводить по погіршення сну. Неякісний відпочинк призводть идо хронічно високого рівня глюкози, тож піддаються ризику стінки кровоносних судин.