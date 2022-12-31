Перетравлювати шкідливу їжу організму також стає все складніше, тож з часом ви можете зіткнутись зі збільшенням ваги. Виключення цих продуктів не лише зупинить шкідливий для фігури та здоров'я процес, а й може покращити процес травлення і метаболізму.

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Які продукти не варто їсти після 40

Швидкі сніданки

Шкода сніданків швидкого запарювання доведена вже давно. Солодкі пластівці мають на собі клеймо обробленої їжі, яка фатально впливає на здоров'я, фігуру та темпи метаболізму. Куди краще знайти додаткові 10 – 15 хвилин для приготування здорового сніданку.

Пластівці багаті на цукор, натрій і рафіновані вуглеводи. Ці продукти, якщо їх їсти у великих кількостях і постійно, можуть призвести до ожиріння, високого кров'яного тиску, діабету та серцевих захворювань. Інгредієнти з високим ступенем обробки та очищення зазвичай дають вам заряд енергії, оскільки вони можуть засвоюватися дуже швидко. Тоді це спричиняє падіння рівня цукру в крові та може уповільнити ваш метаболізм,

– попереджає експерт з харчування Джессі Федер.

Фастфуд



Уникайте вживання фастфуду / Фото Pexels

Фастфуд не вимагає багато зусиль, проте у цьому ви падку ви платите не лише грошима, але й власним здоров'ям. Цікавить вартість? Всі страви швидкого приготування містять величезну дозу жиру, натрію та шкідливих олій. Вони стануть гарантом збільшення ваги, ожиріння та серцево-судинних захворювань. Додаткову шкоду дозволять отримати надоброблені продукти, які швидко перетравлюються і дуже довго розщеплюються в процесі метаболізму.

Значна кількість трансжирів та насичених жирів впливає на показники холестерину та підвищує ризики розвитку серцевих захворювань. Звісно, один улюблений бургер вас не вб'є, але регулярне вживання такої їжі добряче нашкодить.

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Напівфабрикати

У цьому випадку вашими ворогами стануть щільна жорстка обробка, яка продовжує термін придатності готових продуктів, концентрація жирів та солі. Всі ці "доповнення" роблять їжу смачнішою, проте сповільнюють метаболізм. Наслідки такого процесу вам відомі: збільшення ваги, ожиріння, високий тиск і хворе серце.

Проблема обробленої їжі полягає ще й у тому, що вона не містить в собі жодних поживних речовин: вони втрачаються під час виробництва, тож в організм надходять лише порожні калорії, які вміло освоюються на животі та стегнах.