Вберегти себе від негативних ризиків та смертельно небезпечних недуг можна! Для цього варто знати про продукти, вживання яких матиме негативні наслідки.

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Яка вечеря викликає проблеми із серцем

Натрій – головний ворог

Хочете додати ще солі? Не поспішайте, адже ця "приправа" не буде корисною для здоров'я вашого серця. Натрій є чи не головним винуватцем закупорки артерій, підвищеного холестерину та серцевих захворювань.

Обмеження надмірного споживання натрію з оброблених і упакованих харчових продуктів також має вирішальне значення, оскільки це може сприяти підвищенню кров'яного тиску,

– наголошує доктор Макдональд.

Занадто багато рафінованих вуглеводів і цукру



Що прибрати з раціону, щоб серце було у нормі / Фото Pexels

Любителям пасти, бургерів та інших "вуглеводних бомб" варто бути обачними зі своїми смаковими вподобаннями. Кардіолог Майкл Макдональд рекомендує мінімізувати споживання рафінованих вуглеводів і обробленого цукру. Ця порада для тих, хто хоче зберегти своє серце здоровим.

Вживання рафінованих вуглеводів, таких як макарони та хліб, а також солодких напоїв, таких як оброблені фруктові соки та газовані напої, може призвести до збільшення ваги, діабету та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань,

– попереджає фахівець.

Найкраща турбота про серце – це правильна дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, нежирними білками та здоровими жирами, зокрема тими, що містяться в горіхах і авокадо.