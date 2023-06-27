Уберечь себя от негативных рисков и смертельно опасных недугов можно! Для этого следует знать о продуктах, употребление которых будет иметь негативные последствия.

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Натрий – главный враг

Хотите добавить еще соли? Не торопитесь, ведь эта "приправа" не будет полезной для здоровья вашего сердца. Натрий является едва ли не главным виновником закупорки артерий, повышенного холестерина и сердечных заболеваний.

Ограничение чрезмерного потребления натрия из обработанных и упакованных пищевых продуктов также имеет решающее значение, поскольку это может способствовать повышению АД,

– подчеркивает доктор Макдональд.

Слишком много рафинированных углеводов и сахара



Что убрать из рациона, чтобы сердце было в норме / Фото Pexels

Любителям пасты, бургеров и других "углеводных бомб" следует быть осмотрительными со своими вкусовыми предпочтениями. Кардиолог Майкл Макдональд советует минимизировать потребление рафинированных углеводов и обработанного сахара. Этот совет для тех, кто хочет сохранить свое сердце здоровым.

Употребление рафинированных углеводов, таких как макароны и хлеб, а также сладких напитков, таких как обработанные фруктовые соки и газированные напитки, может привести к увеличению веса, диабета и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний,

– предупреждает специалист.

Лучшая забота о сердце – это правильная диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и здоровыми жирами, в том числе содержащимися в орехах и авокадо.