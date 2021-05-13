З одного боку, молоко містить вітамін А, який підтримує імунну систему, B1, який позитивно впливає на когнітивні функції й тонус м'язів, а також незамінний для росту волосся і міцності нігтів B2. Крім цього – це лідер за вмістом кальцію, який відповідає міцність кісток і зубів.

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З іншого – доведено, що виробництво молочних продуктів шкодить екології. Тому від продукту можна сміливо відмовлятися вже на основі етичних і екологічних міркувань. Крім цього вчені вважають, що молоко підвищує ризик розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера, раку грудей, простати і яєчників. Враховуючи ці фактори, кожен вирішує, чи продовжувати вживати молоко. Утім, залишаються категорії людей, яким доведеться скоротити вживання молочки, попри власне бажання чи переконання.

Кому варто відмовитися від молока



В яких випадках відмовлятися від молока / Фото Unsplash

Людям зі схильністю до непереносимості

Існує фермент лактаза, який виробляється в нашому організмі. Його основна функція – розщеплювати лактозу – вуглеводи, які містяться в молоці й молочних продуктах. Лактаза працює "на повну" у дітей до трьох років, оскільки саме в цьому віці відбувається максимальне засвоєння вуглеводів з молока матері. У міру дорослішання цей фермент атрофується, як наслідок – людина втрачає здатність засвоювати лактозу.

Це називається генетично обумовленою лактазною недостатністю. Утім, вона проявляється не у всіх. У деяких народів, які займалися фермерством та харчувалися переважно молоком і м'ясом, спостерігається мутація генів, відтак, недостатність їм не загрожує.

Людина може не здогадуватися, що у неї непереносимість лактози.

Недостатність може проявлятися хронічною інтоксикацією, синдромом хронічної втоми, поганим засвоєнням макро- і мікронутрієнтів, висипами та погіршенням стану волосся, нігтів і зубів.

Людям з первинної лактозною непереносимістю, коли в організмі ферменту точно немає, слід відмовитися від вживання молока і молочних продуктів. Але такі випадки вкрай рідкісні – менш як 1%. Буває і вторинна лактазна недостатність, коли на тлі якогось захворювання, наприклад, гострої кишкової інфекції, виникає дефіцит ферменту. Але і в цьому випадку ситуацію можна виправити. Протягом двох місяців синтез лактази відновлюється, а людина знову може легко засвоювати молоко і молочні продукти.

Людям з алергією



В яких випадках відмовлятися від молочних продуктів / Фото Unsplash

Також варто врахувати, що буває непереносимість білків коров'ячого молока. Вона не зумовлена ​​генетично. Зазвичай вона пов'язана з алергією на білки коров'ячого молока. Щоб визначити це, необхідно провести дослідження на рівень імуноглобулінів класу E і G в крові. У разі виявлення алергії потрібно довічне виключення молочних продуктів.

Людям з акне

Молочні продукти містять багато амінокислоти лізину, яка поряд з ростом умовно-патогенної мікрофлори призводить до формування захворювання у дорослих людей.

Чим компенсувати втрати кальцію і фосфору

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У великій кількості речовини містяться в маці, кунжуті, льоні, у всіх видах капусти – білокачанній, броколі, брюссельській, а також в бобових та петрушці.

Крім цього пам'ятайте, що якість молочних продуктів сильно змінилася. Це – промислово оброблений продукт, який не є незамінним для організму. Водночас в ньому є багато ростових факторів. Для організму дитини, яка росте – молоко хороший вибір, для дорослого – нейтральний або навіть шкідливий.