С одной стороны, молоко содержит поддерживающий иммунитет витамин А, B1, который положительно влияет на когнитивные функции и тонус мышц, а также незаменимый для роста волос и прочности ногтей B2. Кроме этого – это лидер по содержанию кальция, который улучшает прочность костей и зубов.

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С другой – доказано, что производство молочных продуктов вредит экологии. Учитывая этот факт, от молока можно смело отказываться уже на основе этических и экологических соображений. Кроме этого ученые считают, что молоко повышает риск развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, рака груди, простаты и яичников. Взвесив все за и против, каждый решает, продолжать ли ему употреблять молоко. Впрочем, остаются категории людей, которым придется сократить употребление молочки, несмотря на собственное желание или убеждения.

Кому стоит отказаться от молока



В каких случаях отказываться от молока / Фото Unsplash

Людям со склонностью к непереносимости

Существует фермент лактаза, который вырабатывается в нашем организме. Его основная функция – расщеплять лактозу – углеводы, которые содержатся в молоке и молочных продуктах. Лактаза работает "на полную" у детей до трех лет, поскольку именно в этом возрасте происходит максимальное усвоение углеводов из молока матери. По мере взросления этот фермент атрофируется, как следствие – человек теряет способность усваивать лактозу.

Это называется генетически обусловленной лактазной недостаточностью. Впрочем, она проявляется не у всех. У некоторых народов, которые занимались фермерством и питались преимущественно молоком и мясом, наблюдается мутация генов, поэтому недостаточность им не грозит.

Человек может не догадываться, что у него непереносимость лактозы.

Недостаточность может проявляться хронической интоксикацией, синдромом хронической усталости, плохим усвоением макро- и микронутриентов, сыпью и ухудшением состояния волос, ногтей и зубов.

Людям с первичной лактозной непереносимостью, когда в организме фермента точно нет, следует отказаться от употребления молока и молочных продуктов. Но такие случаи крайне редки – менее 1%. Бывает и вторичная лактазная недостаточность, когда на фоне какого-либо заболевания, например, острой кишечной инфекции, возникает дефицит фермента. Но и в этом случае ситуацию можно исправить. В течение двух месяцев синтез лактазы восстанавливается, а человек снова может легко усваивать молоко и молочные продукты.

Людям с аллергией



В каких случаях отказываться от молочных продуктов / Фото Unsplash

Также стоит учесть, что бывает непереносимость белков коровьего молока. Она не обусловлена ​​генетически. Обычно она связана с аллергией на белки коровьего молока. Чтобы определить это, необходимо провести исследование на уровень иммуноглобулинов класса E и G в крови. В случае выявления аллергии нужно пожизненное исключение молочных продуктов.

Людям с акне

Молочные продукты содержат много аминокислоты лизина, которая наряду с ростом условно-патогенной микрофлоры приводит к формированию заболевания у взрослых людей.

Чем компенсировать потери кальция и фосфора

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В большом количестве эти вещества содержатся в маке, кунжуте, льне, во всех видах капусты – белокочанной, брокколи, брюссельской, а также в бобовых и петрушке.

Кроме этого помните, что качество молочных продуктов сильно изменилась. Это – промышленно обработанный продукт, который не является незаменимым для организма. В то же время в нем есть много ростовых факторов. Для растущего организма ребенка – молоко хороший выбор для взрослого – нейтральный или даже вредный.