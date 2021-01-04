Если вы чувствуете першение в горле, которое провоцирует кашель, значит, – пора заваривать чай! Такое лечение поможет устранить дискомфорт в горле, разбавить мокроты и облегчить их откашливание.

Многочисленные исследования утверждают, что некоторые травяные чаи способны облегчать кашель и устранять побочные симптомы, сообщает Полезно 24. Благодаря уникальным компонентам и натуральному составу, такие напитки обладают противовоспалительными и противобактериальными свойствами. Корень солодки, например, помогает разжижать слизь, а мать-и-мачеха прекрасно справляется с астмой и бронхитом.

Более о свойствах лечебных чаев на основе трав – в нашем материале.

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Чай из корня алтея



Чай для лечения кашля / Фото Pexels

Корень алтея веками использовался в фитотерапии для облегчения кашля и борьбы с другими симптомами простудных заболеваний. Особенность этого растения в том, что он работает как фермент, который разжижает мокроту и уменьшает интенсивность кашля.

Как приготовить

Размешайте 1 столовую ложку порошка алтея в стакане кипяченой воды. Накройте смесь крышкой и дайте настояться в течение 6-8 часов.

Чай из корня солодки

Солодка – это одна из старейших трав, применявшейся в древней травяной медицине. Сегодня корень солодки используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний, включая кашель, инфекции и проблемы с пищеварением.

Сладкая может эффективно останавливать рост некоторых бактерий, грибов и вирусов. Хотя она содержит сотни растительных соединений, основным активным компонентом является глицирризин. Он влияет на сладкий вкус корня и отвечает за его антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.

Исследования на мышах показало, что компоненты солодки могут снизить частоту кашля от 30-78%, а соединения солодки могут действовать как отхаркивающие средства и способствовать отхаркиванию.

Но употребление большого количества солодки противопоказано, поскольку передозировка может вызвать повышенное кровяное давление или снижение уровня калия. Также напиток из корня не рекомендуется беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца.

Как приготовить

1 столовую ложку измельченного корня солодки добавить в стакан воды и довести смесь до кипения. После этого дайте напитку остыть.

Мать-и-мачеха



Чай для лечения кашля / Фото Pexels

Мать-и-мачеха нередко используется как природное средство для лечения респираторных заболеваний: бронхит, астма и коклюш. И не зря. Исследования на животных показывают, что бутоны мать-и-мачехи могут помогать при хроническом кашле.

Как приготовить

Измельченный в порошок корень алтея (4 ст. ложки) перемешайте с листьями или бутонами мать-и-мачехи (4 ст. ложки) и залейте 2-мя стаканами кипятка. Залейте напиток в термос и дайте ему настояться до 20-ти минут.

Чай с чабрецом

Чабрец обладает антимикробной активностью и может быть полезным при лечении кашля. Анализируя состояние пациентов с бронхитом, было обнаружено, что экстракт чабреца уменьшает приступы кашля по сравнению с плацебо.

Как приготовить

Залейте 3 веточки свежего тимьяна 1,5-2 стаканами кипятка и дайте настояться напитку примерно 5 минут. Перед употреблением процедите.

Мятный чай

Как лечить кашель / Фото Pexels

Мята – проверенное средство для лечения простуды, мигрени и проблем с пищеварением.

Ряд исследований показал, что мята обладает антимикробными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Фенольные соединения включают розмариновое кислоту и флавоноиды, а основные компоненты эфирного масла – ментол и ментон. Если вы простужены, чай из мяты устранит заложенность носа и облегчит дыхание.

Как приготовить

Залейте 15 листьев свежей мяты 2-мя стаканами кипяченой воды и дайте настояться примерно 5 минут. К напитку можно добавить мед, имбирь и лимон.