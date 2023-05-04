Проте іноді хочеться потішити себе чимось шкідливим та смачненьким. Закликаємо ніколи не обирати цю їжу, вона може призвести до депресії та тривоги.

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Ця їжа може призвести до емоційних проблем

Улюблена багатьма картопля фрі може стати для вас не лише джерелом зайвих калорій та кілограмів, але й призвести до емоційних проблем. Це вдалось виявити завдяки дослідженню, у якому взяло участь майже 141 000 учасників. Експерти виявили, що серед людей, які їли більше смаженої картоплі, побутувала проблема тривоги.

Відтак дослідники повідомили, що ці люди мали значно вищі ризики появи тривожних станів та депресії. Вони пояснюють негативний ефект присутністю у продукті значної кількості трансжирів. Ще раніше вченим вдалось розпізнати та дослідити вплив таких жирів на стан організму, зокрема вони провокують хвороби серця та запалення, що також мають прямий зв'язок із депресією.



Це може стати причиною депресії / Фото Pexels

Це тому, що смажена їжа викликає запалення через окислення оброблених олій, викликане високою температурою олій. Ці олії часто використовують у ресторанах, що ще більше посилює розщеплення цих жирів і ще більше пошкоджує організм через запалення та вільні радикали. Своєю чергою, це запалення посилає сигнали загрози в мозок і, зрештою, змінює настрій,

– пояснює дієтолог Хайді Моретті.

Варто зазначити, що такий зв'язок працює і в зворотному напрямку: тривожні та депресивні люди мають тягу до шкідливої смаженої їжі, тому таке зловживання лише буде посилювати емоційні проблеми. Тож збалансоване харчування має вирішальний вплив не лише на наш вигляд та фізичне самопочуття, а й емоційне здоров'я.