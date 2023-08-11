Эфирные масла могут не только помочь вам расслабиться, но и дать еще несколько неожиданных преимуществ для здоровья. Одно из недавних исследований показало, что пожилые люди, вдыхающие под сном масла, показали более чем на 200% лучшие результаты в когнитивном тестировании.

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Чем полезны ароматические масла

Оказывается, диффузор с эфирными маслами может быть очень простым способом улучшить память и когнитивные способности без особого труда с вашей стороны. Кроме того, это привычка, которая может помочь предотвратить деменцию.

Для того чтобы почувствовать результат, достаточно всего шести месяцев ароматерапии.

Когда люди обогащаются обонянием, область памяти становится больше и функциональнее. И наоборот, когда обоняние нарушается, центры памяти мозга начинают ухудшаться.

– объяснил автор исследования Майкл Леон.



Эфирные масла снижают риск деменции / Фото Pexels

Участники эксперимента вдыхали ароматические масла в течение первых двух часов сна. За шесть месяцев было использовано семь ароматов: роза, апельсин, лимон, мята, эвкалипт, розмарин и лаванда.

В начале и конце тестирования все участники прошли тестирование со списком слов, обычно используемых для оценки памяти и вербального обучения. И спустя всего 6 месяцев участники эксперимента улучшили свои результаты на 226%.

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Такой невероятный эффект удалось получить из-за того, что области мозга, обрабатывающие запахи, также отвечают за память, обучение и эмоции. Также вдыхание ароматических масел может улучшить качество сна, что важно для формирования и хранения длительных воспоминаний.