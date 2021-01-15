Холодні кінцівки та постійне відчуття холоду, можуть свідчити, що вам пора переглянути свій раціон чи звернутися до лікаря. Зібрали найпоширеніші причини чому ви можете мерзнути.

Через особливості терморегуляції організму, жінки мерзнуть частіше, аніж чоловіки, повідомляє Корисно 24. Втім, незалежно від вашої статті, якщо ви входите в групу людей, яка не може зігрітися навіть влітку, навряд чи зима може принести багато задоволення.

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Щоб нормалізувати терморегуляційні процеси організму, слід розпочати з вияснення причини порушень. Тож ми зібрали 7 найпоширеніших відхилень, через які ви постійно відчуваєте холод.

Дефіцит жирів в раціоні

Жировий шар – головний запас енергії в організмі. Саме він допомагає синтезувати жиророзчинні вітаміни A, D, E, К. Добова норма жирів для жінок – 70–100 грамів. Це – 100 грамів соняшникової або оливкової олії, 100 грамів фундука, 200 грамів сиру.



Вживайте більше корисних жирів / Фото Pixabay

При недостатньому отриманні поживних речовин, організм не зможе продукувати енергію на терморегуляційні процеси.

Дефіцит заліза

Залізодефіцитна анемія – одна з найпоширеніших причин, чому люди відчувають постійний холод. Тому лікарі радять перевірити рівень гемоглобіну. Якщо він нижче 110 грамів на літр, слід змінити раціон.

Найкраще залізо засвоюється з м’яса; з рослинних продуктів (квасоля, картопля в мундирі, ріпа, квашена капуста) в організм потрапляє до 20% елемента.

Дефіцит вітаміну B12

Цей вітамін відіграє важливу роль у виробництві еритроцитів. Тому його дефіцит викликає ті ж симптоми, що і дефіцит заліза, серед яких – постійне відчуття холоду.

Вітамін В12 міститься в продуктах тваринного походження: м'ясі, рибі, молоці. Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанства – приймайте добавки вітаміну В12.



Уникайте дефіциту вітаміну В / Фото Pixabay

Діабет II типу

Ще одна причина, яка заважає зігрітися, – діабет II типу. Через порушення обміну речовин, організм недоотримує потрібну кількість енергії, а циркуляція крові погіршується.

Оніміння кінцівок – часта ознака діабету. При цьому вони не лише мерзнуть, але й втрачають чутливість. Підтвердити діагноз допоможуть аналізи крові і сечі на рівень глюкози, а також дослідження крові на глікозильований гемоглобін.

Проблеми зі щитовидкою

Щитовидна залоза виробляє гормон тироксин, який регулює швидкість обміну речовин, тобто те, як швидко наш організм спалює калорії для отримання тепла. Якщо щитовидка працює неправильно, обмін речовин може бути уповільненим, а це призводить до того, що ви постійно відчуваєте холод.

Якщо ваш організм почав швидко виснажуватися, надмірно мерзнути або ви помітили різкі зміни ваги, – варто звернутися до ендокринолога. Він поставить діагноз та призначить відповідне лікування.

Варикоз



Подбайте про здоров'я ніг / Фото Pixabay

Холодні ноги можуть бути ознакою варикозу. Це захворювання викликає порушення циркуляції крові в венах.

Найкраща профілактика варикозу – якісна компресійна білизна та застосування відповідних препаратів, які може призначити лікар.

Якщо протягом дня ви багато ходили або займалися фізичною активністю, спробуйте полежати увечері 15 хвилин, закинувши ноги на подушку. Робіть гімнастику ніг, ходіть на п'ятках та носочках та робіть просту вправу – "велосипед".

Порушений кровообіг

Холодні кінцівки можуть вказувати на поганий кровообіг, який часто є ознакою пониженого тиску.

Зазвичай, це не повинно викликати занепокоєння, але якщо у вас завжди холодна одна рука або нога – варто бити на сполох. Такі порушення можуть бути причиною атеросклерозу, який характеризується звуженням просвіту артерій через жирові бляшки. Відповідно, погіршується кровообіг окремих частин тіла.

Дослідження показують, що поліненасичені жирні кислоти омега-3 сприяють поліпшенню кровообігу. Цими кислотами багатий риб'ячий жир і натуральні олії оливкова і льняна.

Якщо у вас відсутні інші ознаки порушень і ви страждаєте виключно від підвищеної чутливості до холоду, можливо, справа в особливостях організму. Це може бути наслідком стресу, неправильного харчування або інших ситуативних явищ, які легко підкорегувати, змінивши спосіб життя.