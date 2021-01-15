Холодные конечности и постоянное ощущение холода, могут свидетельствовать, что вам пора пересмотреть свой рацион или обратиться к врачу. Собрали самые распространенные причины, почему вы можете мёрзнуть.

Из-за особенностей терморегуляции организма, женщины мерзнут чаще, чем мужчины, сообщает Полезно 24. Но, независимо от вашего пола, если вы входите в группу людей, которая не может согреться даже летом, вряд ли зима приносить много удовольствия.

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Чтобы нормализовать терморегуляторные процессы организма, следует начать с выяснения причины нарушений. Поэтому мы собрали 7 самых распространенных отклонений из-за которых вы постоянно чувствуете холод.

Дефицит жиров в рационе

Жировой слой – главный запас энергии в организме. Именно он помогает синтезировать жирорастворимые витамины A, D, E, К. Суточная норма жиров для женщин – 70-100 граммов. Это – 100 грамм подсолнечного или оливкового масла, 100 грамм фундука, 200 грамм сыра.



Употребляйте больше полезных жиров / Фото Pixabay

При недостаточном получении питательных веществ, организм не сможет производить энергию на "обогрев" органов.

Дефицит железа

Железодефицитная анемия – одна из самых распространенных причин, почему люди испытывают постоянный холод. Поэтому врачи советуют проверить уровень гемоглобина. Если он ниже 110 граммов на литр, следует изменить рацион.

Лучше всего железо усваивается из мяса; из растительных продуктов (фасоль, картофель в мундире, репа, квашеная капуста) в организм попадает не более 20% элемента.

Дефицит витамина B12

Этот витамин играет важную роль в производстве эритроцитов. Поэтому его дефицит вызывает те же симптомы, что и дефицит железа, среди которых – постоянное чувство холода.

Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, молоке. Если вы придерживаетесь вегетарианства – принимайте добавки витамина В12.



Избегайте дефицита витамина В / Фото Pixabay

Диабет II типа

Еще одна причина, которая мешает согреться, – диабет II типа. Из-за нарушения обмена веществ организм недополучает нужное количество энергии, а циркуляция крови ухудшается.

Онемение конечностей – частый признак диабета. При этом они не только мерзнут, но и теряют чувствительность. Подтвердить диагноз помогут анализы крови и мочи на уровень глюкозы, а также исследование крови на гликозилированный гемоглобин.

Проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа вырабатывает гормон тироксин, который регулирует скорость обмена веществ, то есть то, как быстро наш организм сжигает калории для получения тепла. Если щитовидка работает неправильно, обмен веществ может быть замедленным, это приводит к тому, что вы постоянно чувствуете холод.

Если ваш организм начал быстро истощаться, чрезмерно мерзнуть или вы заметили резкие изменения веса, – стоит обратиться к эндокринологу. Он поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.

Варикоз



Позаботьтесь о здоровье ног / Фото Pixabay



Холодные ноги могут быть признаком варикоза. Это заболевание вызывает нарушение циркуляции крови в венах.

Лучшая профилактика варикоза – качественное компрессионное бельё и применение соответствующих препаратов, которые может назначить врач.

Если в течение дня вы много ходили или занимались физической активностью, попробуйте полежать вечером 15 минут, закинув ноги на подушку. Делайте гимнастику ног, ходите на пятках и носках и делайте простое упражнение – "велосипед".

Нарушенное кровообращение

Холодные конечности могут указывать на плохое кровообращение, которое часто является признаком пониженного давления.

Как правило, это не должно вызывать беспокойства, но если у вас всегда холодная одна рука или нога – стоит бить тревогу. Такие нарушения могут быть причиной атеросклероза, который характеризуется сужением просвета артерий из-за жировых бляшек. Соответственно, ухудшается кровообращение отдельных частей тела.

Исследования показывают, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 способствуют улучшению кровообращения. Этими кислотами богатый рыбий жир и натуральные масла: оливковое и льняное.

Если у вас отсутствуют другие признаки нарушений и вы страдаете исключительно от повышенной чувствительности к холоду, возможно, дело в особенностях организма. Это может быть следствием стресса, неправильного питания или других ситуативных явлений, которые легко подкорректировать, изменив образ жизни.