Для этого необходимо знать правила, как защититься от вредителей и что делать, если клещ все-таки к вам присосался. 24 канал делится четкой инструкцией.

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Что делать, если укусил клещ

Клещи живут чуть ли не везде – в парке, поле, траве, лесу и т.д., поэтому подхватить их довольно просто. Чаще всего эти мелкие членистоногие животные присасываются к шее, ушам и под коленями – там, где есть мягкие зоны. Также это может быть живот, подмышки, пах, внутренняя часть предплечья.

Вредители не кусают сразу, как видят человеческое тело. Они могут долго искать место, куда "ужалить", так что после прогулки следует осмотреть кожу и снять их до того, как они присосутся.

Иногда при осмотре тела можно его не заметить. Но если у вас появляются слабость в мышцах, повышенная температура тела, сильная головная боль или боль в конечностях, то это признаки укуса. В таких случаях следует обратиться в ближайший травмпункт или медицинское учреждение, где все сделают правильно, обработают место и дадут рекомендации.



Клещи очень коварны / Фото Pexels

Удалять мелкое животное самостоятельно эксперты не советуют, ведь его можно убрать не полностью или банально раздавить. Конечно, бывают разные случаи, так что некоторым нужно самостоятельно это делать.

Для этого легко расшатываем клеща пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека. Дальше медленно удаляем вместе с хоботком. Если он остался, забираем его стерильной иглой.

Завершите процедуру смазкой места присасывания, для этого подойдут 3% раствор йода или спирт. Также вымойте руки с мылом и в течение 2 недель смотрите за своим самочувствием. Если есть припухлости на коже или вышеупомянутые симптомы, обратитесь к врачу-инфекционисту.

Чтобы не иметь проблем, нужно правильно защищаться. Для этого необходимо: