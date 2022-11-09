Саме завдяки процесу метаболізму у вашому тілі з'являються сили для виконання буденних завдань, тож його не варто недооцінювати. Існує ціла низка факторів, які уповільнюють метаболізм, ваше тіло спалює менше калорій, так сил стає менше, а сантиметрів в талії – більше.

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Що сповільнює метаболізм

Брак йоду

Йод необхідний щитовидній залозі, яка відповідає за регуляцію обміну речовин в організмі. Саме брак цього компоненту сповільнює метаболізм та залишає зайві калорії у вашому тілі. Найпростіше поповнити запаси йоду в організмі – додати йодовану сіль та морські водорості у раціон.

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Прихований цукор



Мінімізуйте цукор / Фото Pexels

Цукор можна знайти не лише в улюблених солодощах. Щоправда, є велика різниця між натуральним цукром, який легко знайти складі фруктів, та цукром, який штучно додають у печиво чи соуси. Дослідження показує, що рафіновані вуглеводи здатні наносити куди гірший вплив на організм, ніж насичені жири. Річ у тім, що при потраплянні в організм підсолоджувач призводить до сплесків цукру та інсуліну в крові, що шкідливо для схуднення.

Відсутність сніданку

Свідоме ігнорування сніданку – це свідоме накопичення калорій. Саме після прокидання та тривалої перерви ваше тіло потребує продукту, який можна було б оперативно обробити та інтерпретувати в енергію. Для прискорення метаболізму експерти рекомендують снідати протягом години після пробудження.

Не забувайте про білок, який є важливою частиною нашого раціону, адже необхідний не тільки для росту м'язів. Збільшення споживання білка може прискорити обмін речовин, підвищити почуття ситості і навіть запобігти віковій втраті м'язової маси.

Пийте каву



Різка відмова від кави може сповільнити метаболізм / Фото Pexels

Різка відмова від кави, яку ви вживали тривалий час, точно уповільнити процес метаболізму. Кофеїн швидко всмоктується у кров, що прискорює серцевий ритм та обмін речовин. Експерти зазначають, що 3 – 4 чашки кави на день будуть безпечними для вашого здоров'я та метаболізму.

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Брак сну

Якщо ви активно боретесь із зайвими кілограмами, акцентувати варто не лише на правильному раціоні та фізичних вправах. Сон відіграє важливу роль у метаболізмі, тож неякісний нічний відпочинок може бути однією з основних причин уповільнення обміну речовин.

На практиці це довело дослідження сну, яке продемонструвало збої у процесі конвертації жиру на енергію через поганий сон. Відсутність сну також може призвести до уповільнення обміну речовин, адже тіло максимально накопичує енергію всередині.