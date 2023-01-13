Продукти з високим вмістом вуглеводів є архіважливими для вашого організму та його діяльності. Чому не можна повністю обмежувати вживання, розповідаємо далі.

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Чому не можна повністю відмовлятись від вуглеводів

Вуглеводи запам'ятались нам своїм смачним та привабливим виглядом, адже ми звикли асоціювати їх зі смаколиками, випічкою, чипсами чи іншими шкідливими закусками. Проте всі ці "радощі життя" належать до шкідливої групи та забезпечать організм лише запаленням, проблемами з кишківником та жиром. Насправді ж без вуглеводних продуктів не обійдеться жоден здоровий раціон. Річ у тім, що саме вони забезпечують організм глюкозою, яка конвертується в життєво необхідну енергію для вашого тіла.

Вуглеводи – це довгі ланцюги вуглецевмісних молекул, тобто цукри, які містяться в рослинній їжі. Коли ми споживаємо та перетравлюємо цю рослинну їжу, включаючи зерно, фрукти, овочі (і молочні продукти), розщеплюємо їх на простіші цукри, відомі як глюкоза, фруктоза та лактоза. Наш організм використовує ці цукри для живлення наших клітин,

– пояснює Дана Елліс Ханнес, дієтологиня та авторка книги "Рецепт виживання".



Саме таких вуглеводів потребує організм / Фото Pexels

Загалом для здорового функціонування організму потрібні три макроелементи: білки, жири та вуглеводи. Саме з них організм черпаю всю енергію, яка поступає у вигляді калорій. Важливо пам'ятати, що не всі вуглеводи шкідливі. Корисні представники мітяться у фруктах, овочах, зернових та бобових. Також вони присутні в підсолоджувачах: столовому цукрі, меді, нектарі агави, кокосовому цукрі й типових солодощах, якими багато хто звик перекушувати.

Шкоду для фігури принесуть саме рафіновані вуглеводи, на які організм реагує особливо чутливо, тож показники цукру в крові моментально підстрибують. Тобто причиною зайвої ваги стають не всі вуглеводи, а лише найгірші представники цього макроелемента.

Наші м'язові клітини та клітини мозку живуть коштом глюкози. Якщо в нашому тілі немає глюкози, ми починаємо розщеплювати м'язи та жир і перетворювати їх на альтернативні джерела палива, які не настільки ефективні у використанні,

– пояснює дієтологиня.

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Саме тому важливо подбати про якісне наповнення організму енергією. Особливо корисними будуть вуглеводи з високим вмістом клітковини, як-от цільні зерна, бобові та фрукти, повні корисних поживних речовин. Такі складники раціону будуть чудово регулювати та стабілізувати рівень цукру в крові та зроблять страву ситною і поживною.