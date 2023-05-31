У разі недотримання рекомендацій на вас може чекати не лише спрага чи обезводнення. Розповідаємо, які зміни можуть відбуватись в організмі, якщо пити мало води.

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Чому треба пити воду

Голод

Якщо ви відчуваєте більше голоду, ніж зазвичай, пора задуматись, чи достатньо рідини ви вживаєте. Тож якщо захочеться їсти достроково, випийте трішки води. Зневоднення провокує споживати більше солоної та крохмалистої їжі.

Тепловий удар

Теплові судоми, виснаження чи удар можуть характеризуватися гарячою сухою шкірою, високою температурою і слабкістю. Негайно випийте воду і зверніться до лікаря.



Не забувайте щодня пити воду / Фото Pexels

Головний біль

Інколи може бути спричинений зневодненням, тож теоретично саме вода може замінити таблетку. Щоб не було проблем, треба дотримуватись рекомендацій щодо вживання води протягом дня.

Втома

Вода підвищує енергію, особливо після вживання напоїв з цукром і кофеїном, тож може допомогти побороти втому.

Метаболізм

Вода допомагає худнути. А вживання близько пів літра води підвищить метаболізм на 30%. Дослідження показало, що люди, які п'ють 1,5 літра води на добу, можуть спалювати додатково понад 17 тисяч калорій на рік.

Концентрація

Інколи важко зосередить через гідратацію. Наш мозок на 80% складається з води, тож найменше зневоднення може впливати на його роботу, зокрема на концентрацію.