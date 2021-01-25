Вода важнее для организма, чем еда. Отказ от нее способен спровоцировать ряд серьезных нарушений. Что произойдет с телом, если вы совсем перестанете пить воду? Рассказываем обо всех побочных эффектах, которые ожидают вас через 5 часов, суток и нескольких дней отказа.

Чтобы обеспечить телу правильное функционирование, ему необходима вода. Это связано с тем, что мы постоянно выделяем влагу вместе с потом и мочей, сообщает Полезно 24. Чтобы компенсировать утраченные запасы, важно вовремя восстанавливать баланс жидкостей.

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Отказавшись от жидкости, можно прожить лишь несколько дней. В течение всего периода отказа у вас будут наблюдаться признаки обезвоживания. Это связано с тем, что вода составляет 60% веса взрослого человека. У детей этот показатель составляет 75%.



Почему важно пить воду / Фото Pexels

Точное количество времени, в течение которого вы сможете продержаться без воды, зависит от нескольких факторов:

условий окружающей среды

уровня активности

возраста

состояния здоровья

веса

приемов пищи

Эти факторы влияют на то, как ваш организм использует накопленную воду. Скажем, в жарком климате тело начнет потеть, а при диарее или рвоте – полученная влага моментально покинет организм. Вы также используете больше воды во время тренировок.

Кроме того, в некоторых продуктах, которые вы едите, будет больше воды, чем в других. Вода также поступает в организм с чаем и соками. Однако существуют напитки, которые способствуют обезвоживанию (алкоголь, энергетики кофеиносодержащий чай и алкоголь).

Одно из исследований пришло к выводу, что человек не может прожить без пищи и воды более 8–21 дня. Лежащие люди, которые тратят мало энергии, проживают без воды всего лишь нескольких недель.



Алкоголь способствует обезвоживанию / Фото Pexels

Поскольку потребление воды является настолько важным для здоровья, Институт медицины Национальных академий рекомендует женщинам употреблять 2,7 литра воды, мужчинам, в свою очередь, необходимо получать 3,7 литра воды. Эта рекомендация учитывает не только простую воду, но и жидкости, полученные из пищи, чая и сока. Расчет касается здоровых людей, которые ведут активный образ жизни и живут в умеренном климате.

Что произойдет с телом, если вы не будете пить воду

Человеческое тело настроено таким образом, что мы должны ежедневно пополнять запасы воды. Без достаточного количества воды, в организме начнутся существенные изменения: нарушится кровообращение, ухудшится состояние почек и мозга.

5 часов без воды

Человек почувствует жажду и дискомфорт. Придется прилагать больше усилий, чтобы передвигаться. Увеличится пульс, а также нарушится концентрация внимания.

Сутки без воды

Человек почувствует головную боль и головокружение. В организме возникают проблемы с кровообращением.

Вторые сутки без воды

К перечисленным симптомам добавляется одышка, проблемы с ходьбой и речью. Наблюдается онемение конечностей, снижение умственной активности. Состояние приближается к критическому.



Что происходит с организмом без воды / Фото Pexels

После 48 часов

Дефицит воды становится критическим: появляются галлюцинации, проблемы со слухом и зрением. Нарушается состояние кожи.

Более трех дней

Дефицит влаги составляет 11 –20% в расчете на массу тела. Если нехватка воды перейдет за границу более 20% процентов – человек умирает. Смерть от дефицита жидкости сопровождается судорогами, опухолями языка и мучительным мочеиспусканием.

Недостаток воды также повлияет на другие функции организма. Без достаточного потребления воды:

организм прекратит полноценную терморегуляцию,

возникнет электролитный дисбаланс,

суставы перестанут полноценно функционировать,

мозг начнет отекать,

нарушится артериальное давление.

Еда тоже увлажняет организм

К счастью, мы получаем жидкость не только из напитков. Примерно 20% воды поступают в организм вместе с пищей.

Больше всего воды включают фрукты и овощи:

дыня,

клубника,

арбуз,

листья салата,

капуста,

сельдерей.

Также большое количество жидкости содержится в:

йогурте,

сыре,

макаронах,

креветках,

лососе,

куриной грудке.

Употребление продуктов с высоким содержанием воды поможет преодолеть жажду и предотвратить обезвоживание.