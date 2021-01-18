Супові дієти існують десятки років. Перша подібна дієта передбачала схуднення за допомогою супу з капусти. Люди готували першу страву за відповідним рецептом та вживали її протягом 10 днів. Сьогодні дієтологи пропонують безліч планів харчування заснованих на супах. Кожна з цих дієт обіцяє швидке схуднення. Але чи так це насправді?

Дієта, яка базується на вживанні супів – це специфічне харчування, яке передбачає втрату ваги, коштом вживання одного продукту – супу, повідомляє Корисно 24. Деякі з цих типів харчування орієнтуються виключно на першу страви, інші – дозволяють вживати обмежену кількість інших продуктів. В середньому така дієта триває до 10 днів.

Читайте також: Що трапиться з організмом при регулярному вживанні шоколаду: висновок вчених

Дослідження стверджують, що регулярне вживання супу довше підтримує організм ситим, а це – дозволяє споживати менше шкідливої їжі та не спокушатися на перекуси. Інші спостереження показали, що люди, які регулярно їдять суп, мають нижчий індекс маси тіла (ІМТ) та рідше страждають ожирінням, у порівнянні з тими, хто взагалі не вживає першу страву. Хоча харчування за подібною схемою може призвести до втрати калорій, немає жодних свідчень, що така дієта допоможе підтримувати нормальну вагу протягом тривалого часу.



Що трапиться з організмом, якщо їсти лише супи / Фото Pexels

Отож, що очікує на ваш організм, якщо ви вирішите вживати лише супи.

Плюси для організму

Ви почнете вживати більше овочів

Деякі із запропонованих дієт, наприклад, дієта на основі бобових, допоможе вам перейти на рослинний режим харчування. За даними дослідження, дотримання рослинної дієти пов’язано зі зниженням ризику ожиріння та підтримкою втрати ваги. Овочі містять необхідні вітаміни та корисні рослинні сполуки. Плюс, збільшення їх споживання напряму пов’язане зі зменшенням різкого набору ваги та ожиріння.

Ви збільшите споживання клітковини

Оскільки супові дієти містять багато овочів, а іноді – боби та цільнозернові культури, таке харчування допоможе вашому організму отримати пристойну кількість клітковини, що допоможе травленню та врегулює ваш апетит.

Ваш організм отримуватиме більше води

Кожна порція супу не лише насичує організм, але й зволожує його. Тож, якщо ви не можете підтримувати достатній баланс рідини в організму, спробуйте розбавити раціон супами. Окрім того, що вода підтримує численні важливі функції організму, дослідження показують, що збільшення її споживання допомагає худнути.



Чому шкідливо вживати лише супи / Фото Pexels

Мінуси для організму

Зниження калорій до небезпечного рівня

Різке обмеження споживання калорій призводить до зниження швидкості метаболізму. Це означає, що ваш організм почне спалювати протягом дня менше калорій, аніж тоді, коли ви вживали різноманітні продукти. Як наслідок – у вас може наступити застій ваги.

Розвиток побічних реакцій

Деякі супові дієти виключають вживання багатьох корисних продуктів, зокрема жирів, злакових та фруктів. Через це такий тип харчування може призвести до дефіциту поживних речовин в організмі. Навіть якщо ви вживаєте вітамінні комплекси, перехід на монодієту може спровокувати втому, запаморочення та слабкість.

Ваш організм відновить вагу, коли ви "вийдете" з дієти

Один з найбільших недоліків супової дієти полягає в тому, що більшість з них призначаються на термін 5-10 днів. Тому, вийшовши з запропонованої схеми харчування, вам або доведеться підбирати іншу дієту, або ж – ваш організм поверне скинуті кілограми.

Тарілка гарячого супу, наповненого білками та клітковиною – це здорове доповнення до будь-якого типу харчування. Однак дієта, яка виключає інші групи здорової їжі, не рекомендується для стійкого схуднення чи оздоровлення.