Суповые диеты существуют десятки лет. Первая подобная диета предполагала похудения с помощью супа из капусты. Люди готовили первое блюдо по соответствующему рецепту и употребляли его в течение 10 дней. Сегодня диетологи предлагают множество планов питания, основанных на супах. Каждая из этих диет обещает быстрое похудение. Но так ли это на самом деле?

Диета, основанная на употреблении супов - это специфическое питание, которое предусматривает потерю веса, средства употребление одного продукта - супа, сообщает Полезно 24. Некоторые из этих типов питания ориентируются исключительно на первую блюда, другие - позволяют принимать ограниченное количество других продуктов. В среднем такая диета длится до 10 дней.

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Исследования утверждают, что регулярное употребление супа дольше поддерживает организм сытым, а это – позволяет потреблять меньше вредной пищи и не соблазняться на перекусы. Другие наблюдения показали, что люди, которые регулярно едят суп, имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ) и реже страдают ожирением, по сравнению с теми, кто вообще не употребляет первое блюдо. Хотя питание по подобной схеме может привести к потере калорий, нет никаких свидетельств, что такая диета поможет поддерживать нормальный вес в течение длительного времени.



Что случится с организмом, если есть только супы / Фото Pexels

Итак, что ожидает ваш организм, если вы решите кушать только супы.

Плюсы для организма

Вы начнете употреблять больше овощей

Некоторые из предложенных диет, например, диета на основе бобовых, поможет вам перейти на растительный режим питания. По данным исследования, соблюдение растительной диеты связано со снижением риска ожирения и поддержкой потери веса. Овощи содержат необходимые витамины и полезные растительные соединения. Плюс, увеличение их потребления напрямую связано с уменьшением риска набора веса и ожирения.

Вы увеличите потребление клетчатки

Поскольку суповые диеты содержат много овощей, а иногда – бобы и цельно зерновые культуры, такое питание поможет вашему организму получить приличное количество клетчатки, улучшит пищеварение и урегулирует ваш аппетит.

Ваш организм будет получать больше воды

Каждая порция супа не только насыщает организм, но и увлажняет его. Поэтому, если вы не можете поддерживать достаточный баланс жидкости в организме, попробуйте разбавить рацион супами. Кроме того, что вода поддерживает многочисленные важные функции организма, исследования показывают, что увеличение ее потребления помогает худеть.



Почему вредно употреблять только супы / Фото Pexels

Минусы для организма

Снижение кал орий до опасного уровня

Резкое ограничение потребления калорий приводит к снижению скорости метаболизма. Это значит, что ваш организм начнет сжигать в течение дня меньше калорий, чем тогда, когда вы употребляли различные продукты. Как следствие – у вас может наступить застой веса.

Развитие побочных реакций

Некоторые суповые диеты исключают употребление многих полезных продуктов, в частности жиров, злаковых и фруктов. Поэтому такой тип питания может привести к дефициту питательных веществ в организме. Даже если вы употребляете витаминные комплексы, переход на монодиету может спровоцировать усталость, головокружение и слабость.

Ваш организм восстановит вес, когда вы "выйдете" с диеты

Один из самых больших недостатков суповой диеты заключается в том, что большинство из них назначаются на срок 5-10 дней. Поэтому, выйдя из предложенной схемы питания, вам либо придется подбирать другую диету, либо же – ваш организм вернет сброшенные килограммы.

Тарелка горячего супа, наполненного белками и клетчаткой – это здоровое дополнение к любому типу питания. Однако диета, которая исключает другие группы здоровой пищи, не рекомендуется для устойчивого похудения или оздоровления.