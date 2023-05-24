Кардіолог і доктор медичних наук Нік Вест зізнався, що їсть щодня і чому це – найкращий варіант сніданку. Особливі переваги відчує серце.
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Кардіолог порадив, що найкраще їсти на сніданок
Я регулярно додаю до свого сніданку фрукти з високим вмістом клітковини та вітамінів і низьким вмістом цукру, як-от ягоди, яблука та іноді ананаси. Часто це йде у поєднанні з нежирним йогуртом і гранулою для додаткового вмісту клітковини. Іноді я дозволяю собі яєчню з авокадо на тостах із цілозернового борошна,
– каже кардіолог.
Авокадо з яйцем, хоч і дуже корисні, лікар постійно не вживає на сніданок через вміст жиру та холестерину. Натомість рекомендує фрукти, овочі, нежирні або знежирені молочні продукти.
Вранці треба харчуватись правильно / Фото Pexels
Важливо також, щоб споживання цукру було зведене до мінімуму, адже він підвищує ризик серцево-судинних захворювань (стенокардія, серцевий напад, інсульт тощо).
Щоб не було проблем, уникати варто продуктів з високим вмістом холестерину (ковбаси, бекон, нарізне м'ясо та фаст-фуд), жирних молочних продуктів, червоного чи обробленого м'яса.
Нік Вест радить не нехтувати ранковими кавою або чаєм, адже вони можуть знижувати артеріальний тиск. Водночас з кавою треба бути обережними – рекомендовано від 2 до 5 чашок на день. Із напоїв також до сніданку можна додати буряковий та гранатовий соки.