Что происходит с организмом, если вы слишком много спите: 6 побочных эффектов
Сомноголы утверждают, что избыток сна истощает организм и приводит к нарушениям иммунной системы. Как следствие – у людей, которые регулярно пересыпают, может развиться сахарный диабет или заболевания сердца.
Нарушение сна – распространенная проблема. Бессонница, резкие пробуждения среди ночи и утренняя вялость – это лишь верхушка айсберга. Сомнологи работают с более 20 видами различных отклонений, спровоцированных расстройствами сна, сообщает Полезно 24. Некоторые из них касаются именно нарушений цикла сна, в частности пересыпания.
Грег Джейкобс – доктор Медицинского факультета Массачусетского института, убежден, что 8 и более часов регулярного сна могут навредить организму. В качестве доказательства Джейкобс приводит данные исследований, которые показали, что пересыпание, как и недосып, увеличивает риск преждевременной смерти.
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Вероятно, несколько дней чрезмерного сна не особо отразятся на продолжительности вашей жизни, однако, игнорируя ранние подъемы, вы можете наблюдать эти 6 побочных эффектов.
У вас исчезнет энергия
Как бы абсурдно это не звучало, но пересыпание действительно провоцирует ощущение недосыпа. Поэтому, если вы чувствуете недостаток энергии в течение рабочего дня, возможно, причина именно в том, что вы слишком много времени провели в кровати.
С научной точки зрения это объясняется суточными ритмами. Наши биологические часы четко различает день и ночь, однако, когда вы слишком много спите – случается сбой, и организм стремится сменить вид деятельности, то есть заснуть.
У вас возникнут проблемы с памятью
Сон – это стадия функционирования, необходимая для того, чтобы ваш мозг перевел полученную информацию с блока кратковременной в долговременную память, и перезарядился для новых потоков данных. Но чрезмерный сон препятствует этим процессам, как следствие – у вас возникает забывчивость и рассеивается концентрация внимания.
Вы чаще будете испытывать головную боль
Один из самых ощутимых эффектов пересыпки – головная боль. Поэтому, если вас часто мучают утренние мигрени, попробуйте подсчитать общее количество своего сна.
Помните, что чрезмерный сон активирует некоторые нейротрансмиттеры в мозге. Именно высокий уровень нейротрансмиттера серотонина некоторые ученые считают фактором развития мигрени.
У вас проявится боль в спине
Длительное лежание в постели способно спровоцировать боль в спине или шее. Поэтому, если вы и выбираете 9-часовой сон, сделайте так, чтобы после него организм получил хотя бы небольшую дозу физических нагрузок.
Вы будете набирать лишние килограммы
По данным исследований, у добровольцев, которые спали более 9 часов в сутки, на 21% повысилась вероятность ожирения. Ничего удивительного, ведь в дневное время организм сжигает больше калорий, а стресс от пересыпания способен спровоцировать чрезмерное повышение аппетита (особенно в вечернее время).
У вас может проявиться депрессия
Согласно статистике, 40% людей до 30 лет, страдающих депрессией, склонны к гиперсомнии. Поэтому, если вы чувствуете чрезмерную сонливость в течение длительного времени – обязательно проконсультируйтесь со сомногологом и разработайте график сна, который позволит контролировать свою производительность.
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