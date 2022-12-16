Вчені не гарантують, що тривалий перегляд телевізора принесе вам користь, а навпаки, попереджають про можливі негативні наслідки. На що ви себе наражаєте, розповідаємо далі.

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Як телевізор впливає на тромби

Експерти Європейського товариства кардіологів вирішили дослідити вплив телевізора на загальний стан здоров'я. Вияснилось, що тривалий перегляд передач шкідливий для ваших тромбів.

Ви ризикуєте щоразу, коли затримуєте свою увагу в екрані довше, ніж на 4 години. Провідні кардіологи провели метааналіз кількох об'єднаних досліджень, що дозволило отримати більш точні і надійні результати, ніж при аналізі окремого дослідження.

Вияснилось, що існує тісний зв'язок між переглядом телевізора та венозною тромбоемболією. Ця недуга небезпечна тим, що включає тромби, які розвиваються в легенях та має інші фатальні форми. Якщо ви частенько любите засиджуватись перед екраном, то ризики зростають до 35%.

Дивіться телевізор правильно / Фото Pexels

Результати нашого дослідження також показали, що фізична активність усуває підвищений ризик утворення тромбів, пов'язаного з тривалим переглядом телевізора. Якщо ви збираєтеся переглядати телевізор, вам потрібно робити перерви. Ви можете вставати і розтягуватися кожні 30 хвилин або використовувати велотренажер. І уникайте поєднання телевізора з нездоровими закусками,

– пояснює провідний автор дослідження доктор Сетор Кунутсор.