Нещодавно зірка розкрила секретик свого денного раціону, яким ми спішимо з вами поділитись.

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Як харчується Тіна Кароль

Тіна Кароль не приховує, що залишатись такою стрункою їй допомагає спорт, артистка віддає перевагу йозі, танцям та фітнесу, а також правильне харчування. Щоденний раціон вона будує за всіма правилами кето дієти. Тож у кожному прийомі міститься велика кількість жирів, білків та мінімум вуглеводів.

І якщо звучить це складно, то на практиці все дуже просто – Тіна показала, що джерелом білка для неї є варені яйця, які вона завжди може прихопити зі собою в дорогу, якщо часу на приготування здорових перекусів немає.



Тіна Кароль сидить на кето дієті / Фото з телеграм-каналу

Це щось про подорож та режим. Ніщо так не руйнує красу та тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так складно, коли постійні стреси, триматись. Але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти! Коротше, знайти такий білок – це квест. Але приємно потім,

– написала артистка під фото.

Головне правило Тіни Кароль: більше білків та менше вуглеводів. Саме це допомагає тримати вагу під контролем та шкіру підтягнутою.

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Що ще їсти на кето-дієті:

м'ясо птиці (курка, індичка);

жирна риба (оселедець, лосось, скумбрія);

м'ясо (яловичина, свинина);

жирні молочні продукти (йогурт, сметана, сир, вершкове масло, вершки);

горіхи та насіння (макадамі, мигдаль, волоські горіхи, арахіс, гарбузове насіння);

авокадо;

зелень, броколі, томати, гриби;

жири (оливкова олія, олія авокадо, коксова олія).

Продукти, від яких краще відмовитись: