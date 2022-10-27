Як врятувати організм від осінньої меланхолії та простуд – розповідаємо далі. Дізнайтесь про унікальний вітамінний мікс та у яких продуктах його шукати.
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Як захистити імунітет
У таку складну пору перш за все треба подбати про імунітет. Створивши міцний захист для організму, можемо братись за усунення психологічних складників. Творцями вашої амуніції є правильні інгредієнти у тарілці. Тож нумо наповнимо її сезонними супер-фудами:
- додайте у раціон вітаміну А: гарбуз, морква, петрушка, зелень, солодкий перець;
- не забудьте про вітамін С: згодяться усі види капусти (білокачанна, броколі, цвітна і брюссельська), перець, цитрусові, імбир;
- гарант міцного імунітету – цинк: квасоля, насіння гарбуза, горіхи;
- їжа для жителів кишківника: квашена капуста, часник й цибуля, бобові (квасоля, сочевиця, нут та соєві боби).
Поекспериментуйте з гарбузом / Фото Pexels
Ідеї для корисних страв
Найбільше фантазію розвиває гарбуз – з цим овочем можна неабияк поекспериментувати: салат з огірками, помідорами та зеленню, крем-суп, запіканка з сиром, курка, запечена в гарбузі, корисні котлети чи пиріг. Квасолю додаємо в овочеве рагу або суп з сезонних овочів. Квашена капуста вміло доповнить будь-який обід, а підсилить її дію насіння льону. Смачні волоські горішки прибережіть для перекусу, а цитрусові та імбир додайте у чай.
Чим замінити літні ягоди
Літні солоденькі плоди не лише тішили смакові рецептори, а й берегли ваш організм від передчасного старіння, адже боролись з вільними радикалами. Замінити ці продукти можна іншою сезонною альтернативою, яка у складі буде містити такі ж антиоксиданти. Додати слід:
- шипшину;
- кизил;
- калину;
- обліпиху;
- аронію (чорноплідну горобину).
З цих інгредієнтів вийде неймовірно смачний чай, який не лише вбереже від недуг та зміцнить імунну систему, але й зігріє, коли за вікном негода.