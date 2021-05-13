Жир на животе – это не только эстетическая проблема, которая наносит вам дискомфорт, иногда – это первый звоночек, что у вас развиваются проблемы со здоровьем, в частности патологии сердца, диабет и ожирение. Чтобы помочь вам избавиться от надоедливых отложений, предлагаем позаботиться о диете с лучшими продуктами для похудения.

К теме Названы 9 привычек, которые медленно разрушают желудок

Матча чай



Как матча чай влияет на похудение / Фото Pexels

Количество катехинов, которые помогают бороться с жировыми отложениями, здесь выше, чем в обычном чае на целых 137%. Чашка такого чая лучше разгоняет метаболизм и помогает организму сжигать собственный жир в 4 раза эффективнее, по сравнению с другими напитками. Кроме этого матча нормализует уровень холестерина.

Цельнозерновой хлеб

Хлеб может стать вашим лучшим другом или злейшим врагом – все зависит от того, какой вид выбрать. Вместо того чтобы выбирать белый хлеб с пустыми калориями, перейдите на продукт с цельными отрубями.

Такая выпечка содержит витамин С, витамин В, клетчатку, фолиевую кислоту и некоторые дополнительные аминокислоты, которые связанные с потерей веса.

Гуакамоле

Замените майонез и горчицу на это блюдо из авокадо. Мононенасыщенные жиры, которые содержатся в плоде, помогут вам продлить сытость и ускорят процесс похудения. Это подтверждает и исследование в журнале Nutrition Journal, которое показывает, что участники, съедавшие половину свежего авокадо во время обеда, имели меньше желания перекусить после этого.

Яйца

Яйца – это здоровый и быстрый вариант завтрака и ужина, поскольку они содержат много белка и холина, что сжигает жир. Но для этого обязательно есть желтки. Исследования утверждают, что именно добавки холина снижает ИМТ, а также нормализуют уровень лептина (гормона, который отвечает за голод).

Шоколад

Какао-масло, которое содержится в шоколаде, состоит из необходимых для сердца мононенасыщенных жиров (в частности, олеиновой кислоты, которая отвечает за сожжение жира). При этом следует выбирать темный шоколад, содержащий от 70 – 85% какао, что обеспечит вас высоким количеством клетчатки.

Арахис и арахисовая паста

В арахисе содержится генистеин – соединение, которое уменьшает способность вашего организма накапливать жир. Более того, арахис – это источник полиненасыщенных жиров, которые ускоряют обменные процессы в организме.

Чеснок

Исследования в журнале Nutrition Research and Practice показало, что мыши, которые употребляли блюда с добавлением чеснока, потеряли гораздо больше висцерального жира, чем те, кто ел обычную пищу.

Лосось

Если ваша цель – сильные мышцы, добавьте в рацион продукты, обогащенные омега-3, например лосось. Исследование в журнале PLoS One показывает, что участники, которые употребляли омега-3, теряли больше веса и дольше оставались сытыми по сравнению с теми, кто не получал жирных кислот.

Скир

Исландский сыр абсолютно недооцененный продукт. Для изготовления одной чашки йогуртоподобной смеси нужно почти 4 стакана молока, благодаря чему продукт достигает нежной, кремовой текстуры. Высокое содержание белка в скире (примерно 17 граммов на обычную чашку) и пробиотики, которые необходимы кишечнике, делают этот продукт двойным лучшим выбором для стройного живота.

Вишни



Вишни помогают похудеть / Фото Pexels

Исследования в Journal of Medicinal Foods показало, что употребление вишни связано с уменьшением жира в области живота. Исследователи также обнаружили, что ягоды могут предотвращать метаболический синдром, снижая риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Пуэр

Исследование показало, что пуэр уменьшает накопление висцерального жира и снижает высокое содержание жира в крови крыс с ожирением. Также ученые подозревают, что чай может снизить уровень холестерина, особенно ЛПНП.

Семена

"Семена подсолнечника и подсолнечное масло – два продукта, которые могут стабилизировать жир в области живота", – рассказывает диетолог Лорен Слейтон с Foodtrainers. Даже без соблюдения специальных диет, семена способны уменьшать жир в брюшной полости.

Киноа

Киноа содержит больше белка, чем любое другое зерно, а также все 9 незаменимых аминокислот. Исследование показало, что киноа уменьшает объем талии, а также нормализует уровень триглицеридов у людей с избыточным весом и ожирением.

Пшеница туранская

Здесь много омега-3 жирных кислот, белков и клетчатки. Кроме того, исследование показало, что туранская пшеница снижает уровень холестерина и регулирует уровень цитокинов и сахара в крови.

Черника

Если вы хотите улучшить внешний вид, начните есть чернику каждый день. Исследование показало, что богатые антиоксидантами ягоды, могут уменьшать жир на животе.

Творог

Сыр – не только низкокалорийный продукт, но и источник белка казеина, который, благодаря медленному усвоению, продлевает ощущение сытости.

Кимчи

Эта острая маринованная капуста может сбалансировать ваш рацион и помочь в борьбе с жиром. Корейские исследователи обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в кимчи (Lactobacillus brevis), замедляют увеличение массы тела, вызванное диетой с высоким содержанием жира, на целых 28%.

Сельдь

Сельдь содержит белок и омега-3, которые необходимы для построения мышц и сжигания жира, а также холин, способный снижать ИМТ.

Перец

Стресса производит гормон кортизол, который не дает организму похудеть. Чтобы снизить уровень стресса на химическом уровне и запустить процесс сжигания жира, диетологи советуют употреблять продукты, богатые витамином С, среди них и болгарский перец.

Сладкий картофель

Углевод медленного усвоения поможет вам дольше оставаться сытыми и избежать вредных перекусов. Кроме этого доказано, что каротиноиды батата коррелируют с потерей веса, путем уменьшения жира.

Красный виноград



Какой виноград помогает похудеть / Фото Pexels

Компонент ресвератрол, который содержится в ягодах, вызывает быстрое расщепление жира и улучшает метаболизм.

Красное вино

Но это работает не с любыми сортами, выбирайте правильное вино, например Malbec, Petite Sirah, St. Laurent, and Pinot Noir имеют высокий уровень ресвератрола, который помогает похудеть.

Черные бобы

Считается, что каждые 10 граммов растворимой клетчатки, могут сжечь 3,7% жировой массы на животе, если регулярно употреблять ее в течение 5 лет. Черная фасоль – один из самых богатых источников растворимой клетчатки, содержащий 4,8 грамма волокон на 1 стакан.

Орехи макадамии

Большая часть жира в орехах макадамии являются мононенасыщенными. Согласно исследованию, участники, которые в течение 28 дней придерживались диеты, богатой мононенасыщенными жирами, продемонстрировали существенное сожжение жира на животе по сравнению с группой, которая ела обычную пищу.

Фундук

Еще один замечательный источник мононенасыщенных жиров – фундук. Если вы хотите удвоить шанс на похудение, смешайте фундук с какао, которое содержит антиоксиданты и замените этим блюдом Нутеллу и сладкий шоколад.

Грейпфрут

Люди, которые едят грейпфрут способны интенсивно терять вес. По мнению диетологов, это связано с активацией ферментов, которые помогают организму растворять коричневый жир.

Кокосовое масло

Триглицериды кокосового масла выводятся из организма, как энергия, а не откладываются жиром. Исследования в журнале Lipids показало, что участники, которые добавили в рацион 2 ложки кокосового масла, смогли уменьшить объемы талии.

Вода с лимоном

Чем больше воды вы будете пить, тем больше повыситься уровень сытости, а значит – вам будет проще уменьшить потребление пустых калорий.

Корица

Коричный альдегид, который содержится в корице, зарекомендовал себя прекрасным дополнением к диете.

Тунец

13 граммов белка в одной банке – хороший способ помочь своим мышцам и устранить жир. Кроме этого тунец содержит омега-3 жиры, которые полезны для сердца и нормализации веса.

Джикама

В одном крахмалистом овоще содержится 32 грамма клетчатки, которая помогает достичь (и даже превысить) рекомендуемую суточную дозу пищевых волокон.

Гранат



Какая пища помогает похудеть / Фото Pexels

Исследование показало, что дополнение рациона гранатом, способно уменьшить жир в области талии.

Гочуджанг

Ферментированная приправа, изготовленная из порошка чили, способна сжигать жир и увеличивать время сытости. Исследование показало, что употребление соуса в течение 12 недель, уменьшает количество висцерального жира, который приводит к нарушению обмена веществ. Исследователи подозревают, что эти результаты связаны с капсаицином – биоактивным соединением, которое содержится в остром перце.

Кайенский перец

Этот острый продукт – это один источник капсаицина, который, вероятно, положительно влияет на сожжение жира.

Соевые продукты

Тофу, темпе и едамаме, содержать мощный изофлавон – генистеин. Именно он увеличивает окисления липидов, что положительно влияет на похудение.

Брокколи

Причем не только соцветия, но и ростки брокколи, связанны со снижением уровня холестерина и потенциальным уменьшением накопления жира.

Свёкла

Оттенок свёклы связан с антоцианами – мощными пигментами, которые, кроме всего прочего, могут улучшить ваш пресс.

Клюква

Клюква является одним из лучших источников урсоловой кислоты – противовоспалительного растительного соединения, которое способно уменьшать количество жира вокруг кишечника, увеличивать выносливость мышц и улучшать толерантность к глюкозе.

Хурма



Почему хурма помогает похудеть / Фото Pexels

Хурма тоже содержит урсоловую кислоту. Но вам нужно есть кожу плода, чтобы получить максимальную пользу. Если вы не любите эту текстуру, попробуйте сделать хурму основой вашего смузи.

Ячмень

Ячмень содержит 6 граммов клетчатки, которая связана со снижением уровня холестерина и нормализацией уровня сахара в крови. Если вы стабилизировали уровень сахара и продлили период сытости – можно не волноваться, что вашему животу что-то угрожает.