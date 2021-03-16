Со временем наша память ослабевает. Мы путаем даты, не запоминает задач и не можем удержать в голове даже самую важную информацию. Тем не менее это можно исправить с помощью еды.

Эксперты по питанию убеждении, что ухудшение памяти происходит потому, что мозг не получает достаточного количества белка, полиненасыщенных жиров, углеводов, витамина С, витамина B12, аминокислот, антиоксидантов, минералов и других веществ, которые необходимы для его полноценной работы. Поэтому давайте разберемся, какие продукты добавить в рацион, чтобы надолго сохранить важные моменты из жизни.

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Жирная рыба

Что влияет на работу мозга Омега-3.



Жирная рыба богата Омегой-3 / Фото Pexels

Лосось и форель богаты полиненасыщенными жирными кислотами – Омегой-3. Этот элемент необходим серому веществу для синтеза и усвоения полезных веществ из другой пищи. В отличие от других органов и мышц, которые состоят из белков, 60% мозга – это жир. Поэтому крайне важно обеспечивать мозг качественными жирами.

Орехи и семена

Что влияет на работу мозга: цинк, жиры, магний.

Кроме жиров, орехи и семечки содержат цинк и магний – элементы, которые улучшают настроение, снижают тревожность, положительно влияют на концентрацию внимания и стимулируют память.

Черника

Что влияет на работу мозга: антиоксиданты.



Черника питает клетки мозга / Фото Pexels​

Кроме здоровье глаз, ягоды черники положительно влияют на работу мозга. Антиоксидантные свойства ягод улучшают питание клеток органа и защищают его от преждевременного разрушения. Регулярное употребление черники поможет улучшить память, а также ускорит скорость реакции.

Брокколи

Что влияет на работу мозга: витамин К, магний.

Если вы не любите брокколи, значит вы еще не знакомы со всеми преимуществами этого соцветия. Это концентрированный источник витамина К и магния, которые способствуют улучшению мозговой активности.

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Морковь

Что влияет на работу мозга: лютеолин.

В составе моркови есть один из важнейших флавоноидов для работы мозга – лютеолин. Он снижает риск воспалительных процессов, которые негативно влияют на память.

Также лютеолин содержит перец, сельдерей, перечная мята, розмарин и ромашка. Поэтому рацион, обогащенный этими продуктами, потенциально улучшает мозговые функции.