Більшість людей пов'язує спинний біль з малоактивним способом життя, сидячою роботою чи неакуратним підйомом важких предметів. Дискомфорт, зумовлений цими причинами, вважається несуттєвим, тож з ним рідко йдуть до лікаря.

Утім, лікарі попереджують, що тривалий біль спини може сигналізувати про захворювання нирок, печінки або кишечника. Щоб зменшити навантаження на хребет та запобігти розвитку ускладнень, експерти рекомендують підтримати організм цими продуктами.

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Молоко



Що їсти, щоб не боліла спина / Фото Pexels

Молоко – доступне джерело кальцію, без якого неможливе зміцнення кісток, суглобів і зубів. У 100 грамах молока 1% жирності – 120 міліграмів кальцію. Водночас денна норма елементу – 1 грам. Виходить, що для забезпечення організму достатньою кількістю кальцію, необхідно вживати понад літр молока в день. Звісно, такі експерименти навряд чи підуть на користь тим, хто не любить цей напій чи не вживає його через непереносимість.

Багато кальцію і в інших молочних продуктах: сирах, йогурті та сметані, проте через жирність лікарі радять обмежувати їх порції.

Телятина

У цьому м'ясі багато фосфору, який входить до складу кісткової тканини та допомагає організму засвоювати кальцій.

Найбільше фосфору міститься в шийній частині телятини. Багато його в яловичій печінці, яєчному жовтку, лососеві, пармезані, вівсяних пластівцях, сочевиці. Рекордна кількість фосфору в гарбузовому насінні: в 100 грамах аж 1444 міліграми фосфору.

Гречана каша



Що їсти, щоб не боліла спина / Фото Pexels

Гречка зберігає в собі магній, який теж необхідний для кісток, суглобів і зубів. Магній входить до складу кісткової тканини та активізує ферменти, що беруть участь в хімічних перетвореннях сполук калію і фосфору. Дорослим потрібно 350 міліграмів магнію в день.

Врахуйте, що у 100 грамах гречки міститься 200 міліграмів магнію, тобто одна порція повністю покриває денну норму елемента. Щоб підсилити ефект, додайте у свій раціон насіння соняшника, горіхи кеш'ю, мигдаль, арахіс, фундук, сою, вівсянку.

Яловича печінка

Це основне джерело міді, провітаміну А та вітаміну D3, який утворює в організмі гормон кальцитріол. Саме останній активізує всмоктування кальцію і фосфору, що покращує ріст кісток та робить їх більш міцними.

Курага



Що їсти, щоб не боліла спина / Фото Unsplash

У 100 грамах кураги близько 110 міліграмів магнію, 160 міліграмів фосфору, 170 міліграмів кальцію та 1720 міліграмів калію, які тримають в тонусі м'язи, які тримають наш скелет.

Селера

Стебла селери містять 240 міліграмів кальції. Крім цього тут чимало фосфору, магнію, натрію, заліза, цинку, калію, вітамінів групи B, РР, Е і провітаміну А. І все це – при мінімальній калорійності!

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Морква

Бета-каротин, який міститься в моркві (в 100 грамах продукту – 9 міліграмів), бере участь в засвоєнні кальцію, фосфору і магнію в організмі. При цьому, врахуйте, що бета-каротин не засвоюється без жирів, тому у свіжовичавлений морквяний сік потрібно додавати вершки, а в терту моркву – рослинну олію або сметану. При смаженні і варінні бета-каротин частково руйнується, тож його кількість знижується на 40 – 80%.