Большинство людей связывает боль в спине с менее активным образом жизни, сидячей работой или неаккуратным подъемом тяжестей. Дискомфорт, обусловленный этими причинами, считается несущественным, поэтому с ним редко идут к врачу.

Врачи предупреждают, что длительная боль спины может сигнализировать о заболеваниях почек, печени или кишечника. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник и предотвратить развитие осложнений, эксперты рекомендуют поддержать организм этими продуктами.

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Молоко

Что есть, чтобы не болела спина / Фото Pexels

Молоко – доступный источник кальция, без которого невозможно укрепление костей, суставов и зубов. В 100 граммах молока 1% жирности – 120 миллиграмма кальция. В то же время дневная норма элемента – 1 грамм. Получается, что для обеспечения организма достаточным количеством кальция, необходимо выпивать более литра молока в день. Конечно, такие эксперименты вряд ли пойдут на пользу тем, кто не любит этот напиток или не употребляет его из-за непереносимости.

Много кальция и в других молочных продуктах: сырах, йогурте и сметане, однако из-за жирности, врачи советуют ограничивать их порции.

Телятина

В этом мясе много фосфора, который входит в состав костной ткани и помогает организму усваивать кальций.

Больше всего фосфора содержится в шейной части телятины. Много его в говяжьей печени, яичном желтке, лососе, пармезане, овсяных хлопьях, чечевице. Рекордное количество фосфора в тыквенных семечках: в 100 граммах до 1444 миллиграмма фосфора.

Гречневая каша



Что есть, чтобы не болела спина / Фото Pexels

Гречка сохраняет в себе магний, который тоже необходим для костей, суставов и зубов. Магний входит в состав костной ткани и активизирует ферменты, участвующие в химических превращениях соединений калия и фосфора. Взрослым нужно 350 миллиграмм магния в день.

Учтите, что в 100 граммах гречки содержится 200 миллиграммов магния, то есть одна порция полностью покрывает дневную норму элемента. Чтобы усилить эффект, добавьте в свой рацион семена подсолнечника, орехи кешью, миндаль, арахис, фундук, сою, овсянку.

Говяжья печень

Это основной источник меди, провитамина А и витамина D3, который образует в организме гормон кальцитриол. Именно последний активизирует всасывание кальция и фосфора, улучшает рост костей и делает их более прочными.

Курага



Что есть, чтобы не болела спина / Фото Unsplash

В 100 граммах кураги около 110 миллиграмма магния, 160 миллиграмма фосфора, 170 миллиграмма кальция и 1720 миллиграмма калия, которые держат в тонусе мышцы, что держат наш скелет.

Сельдерей

Стебли сельдерея содержат 240 миллиграмма кальция. Кроме этого здесь немало фосфора, магния, натрия, железа, цинка, калия, витаминов группы B, РР, Е и провитамин А. И все это – при минимальной калорийности!

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Морковь

Бета-каротин, который содержится в моркови (в 100 граммах продукта – 9 миллиграммов), участвует в усвоении кальция, фосфора и магния в организме. При этом, учтите, что бета-каротин не усваивается без жиров, поэтому в свежевыжатый морковный сок нужно добавлять сливки, а в тертую морковь – растительное масло или сметану. При жарке и варке бета-каротин частично разрушается, поэтому его количество снижается на 40 – 80%.