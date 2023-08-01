Наверное, вам уже приходилось слышать, что завтрак – самый важный прием пищи за весь день, так что к нему нужно относиться очень ответственно. Некоторые продукты подойдут для завтрака лучше других.
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Ешьте больше малины
Если к вашему завтраку вы добавите чуть-чуть малины, почти сразу вы заметите невероятные изменения в своем организме. Всего в одной порции этой ягоды содержится 8 граммов клетчатки – а это вдвое больше, чем в таком же количестве клубники.
Недавние исследования показали что именно употребление клетчатки способствует похудению, поэтому малина идеально подойдет для тех людей, которые хотят следить за весом.
Чаще готовьте овсянку
Овсянка – это классический завтрак, и не зря. Она не только богата питательными веществами и даст вам мощный заряд энергии в день, но и поможет сбросить несколько лишних килограммов.
Овсянка также насыщена клетчаткой, и завтраки, насыщенные углеводами медленного высвобождения, не повышают уровень сахара в крови так сильно, как рафинированные углеводы.
Овсянка очень полезна для похудения / Фото Pexels
Овсянка не повышает уровень инсулина очень сильно, и это способствует похудению, ведь именно инсулин сигнализирует организм о том, что нужно копить жир.
Добавьте в рацион йогурты
Йогурт считается одним из тех продуктов, которые лучше всего влияют на похудение и потерю веса. Среди причин есть йогурт и большое количество белка.
Эти соединения сытны и перевариваются дольше, чем обычные углеводы. Именно протеины в йогурте помогут вам насытить организм и чувствовать меньший голод в течение длительного времени.