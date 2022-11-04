Темний шоколад позитивно впливає на ваше здоров’я. Це одне з найкращих джерел антиоксидантів, які ви можете знайти. Про інші корисні властивості – читайте в матеріалі.

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Цікаві факти про чорний шоколад

Містить клітковину

Чорний шоколад з високим вмістом какао містить клітковину, яка є розчинною, а також мінерали. У невеликій кількості темного шоколаду міститься близько чотирьох грамів клітковини.

Захищає від сонячних променів

Чорний шоколад містить органічні сполуки, які мають антиоксидантні властивості. Антиоксиданти покращують стан шкіри та захищають її від сонця.

Невелике дослідження виявило, що вживання шоколаду з високим вмістом флаванолів, тобто чорного шоколаду, захищає від впливу ультрафіолетових променів.

Покращує роботу мозку

Ще один дивовижний факт про темний шоколад полягає в тому, що він покращує роботу нашого мозку.

Дослідження показали, що люди, які їдять шоколад з високим вмістом флаванолу, мають підвищений кровообіг у мозку. Це також покращило когнітивні функції людей похилого віку.

Шоколад має багато корисних властивостей / Фото Unsplash

Позитивно впливає на настрій

Темний шоколад давно асоціюється з почуттям задоволення та насолоди. Це відчуття може виникати від так званих поліфенольних сполук.

Звичайно, це не означає, що ви повинні щодня їсти багато шоколаду. Він все ж калорійний.

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