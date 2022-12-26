Правильний ранковий прийом їжі наситить вас необхідною енергією на весь день та допоможе схуднути. Серед безлічі корисних та водночас смачних варіантів виокремлюємо суперстрави, якими ділимось у нашому матеріалі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Що корисного з'їсти на сніданок

Овочевий омлет

Вбиваємо двох зайців одним пострілом: ідеальний сніданок повинен містити багато білка та клітковини. Цей тандем буде мати протизапальний ефект, врятує від здуття живота та навіть покращить травлення. Мікс корисних складників забезпечить вас відчуттям ситості надовго, що вбереже від переїдання та зайвих кілограмів.



Білок і клітковина – найкращий мікс для сніданку / Фото Pexels

Вівсянка

Головна перевага вівсянки – це просто та завжди актуально. Універсальний смак чудово поєднується як з солодкими, так і з соленими додатками та начинками, що відкриває широку палітру різноманіття страв. Сміливо доповнюйте вівсяну кашу горіхами, корицею, бананами, кокосом і ягодами.

Виграшною для вас буде і кількість клітковини, яка міститься у цілозерновій каші, адже для її розщеплення потрібно багато енергії, що й зумовлює більше спалення калорій.

Йогурт

Йогурт – це ситно, універсально і смачно. Заряд енергії забезпечить вміст білка, кальцію, вітамінів і пробіотиків. Обирайте в магазині продукти саме з низьким вмістом жиру, оскільки вони будуть більш безпечними для фігури. Збагатити йогурт можна за допомогою фруктів, що врятує від проблем з травленням.

Ананас є відомим легким сечогінним фруктом, а ягоди мають неймовірну протизапальну дію. Ці комбінації можуть допомогти при здутті живота завдяки своїм протизапальним, волокнистим і антиоксидантним властивостям,

– запевняє дієтологиня Дана Елліс Ханнес.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

М'ятний чай



М'ятний чай покращує травлення / Фото Pexels

Якщо ви полюбляєте попивати гарячий напій за сніданком, віддавайте перевагу саме м'ятному чаю. Дієтологи обіцяють вам гарне самопочуття та позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт. Це можливо завдяки високій концентрації флавоноїдів, які нормалізують діяльність бактерій у кишківнику. Додавання підсолоджувачів, вершків або молока може призвести до протилежного ефекту, тож будьте обережні.

Напій також чудово зволожує, тому буде гарним доповненням для зовнішніх доглядових засобів.