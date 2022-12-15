Підвищені показники холестерину – це підвищені ризики можливих серцевих захворювань та інсультів. Щоб вберегти вас від небажаних наслідків, розповідаємо, чим замінити жирне та солодке на святковому столі.

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Як вберегти себе від підвищення холестерину

Мінімізуйте вживання сиру

Сирна тарілка на святковому столі може потішити різноманіттям смаків та видів, проте акцентувати на ній не варто, якщо ваш організм чутливий до холестерину. Річ у тім, що у складі сирів багато насичених жирів, які можуть негативно впливати на показники. Також сир зашкодить і вашій фігурі, адже має високу калорійність. Тому закликаємо пошукати іншу смачну та більш корисну альтернативу серед страв.

Аби не нашкодити організму, експерти американської кардіологічної асоціації закликають споживати 6 або менше відсотків насичених жирів від щоденних калорій. Уникати також варто найбільш насичених жирами сирів: пармезан, брі та чеддер.

Не захоплюйтесь алкоголем

Відмовлятись від одного келиха улюбленого вина чи теплого глінтвейну на святковій сімейній вечері не варто, проте помірковане споживання буде найкращою профілактикою підвищеного холестерину. Також не варто керуватись міфами, буцімто слабкий алкоголь може захистити серце від хвороб – така методика лікування лише підвищить показники та додасть зайвих калорій.

Будьте обережні з алкоголем / Фото Pexels

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Обирайте для перекусу горіхи

Горіхи не лише будуть смачним та здоровим перекусом, а й зможуть зменшити рівень холестерину. Це підтвердило дослідження, у якому за допомогою хрустиків вдалось знизити рівень ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеридів, масу тіла й артеріальний тиск. Тож у сирній чи м'ясній тарілці шукайте горішки, які стануть гарною заміною шкідливим закускам. Також можете потішити себе жменькою улюбленого виду перед святковою вечерею, аби вберегти себе від переїдання.

Не бійтесь фруктів та овочів

Ще один чудовий спосіб контролювати рівень холестерину – сезонні фрукти та овочі. Вони вбережуть від небажаних стрибків, зможуть легко наситити організм та зменшити бажання скуштувати солодкий десерт чи жирну страву.

Овочі містять багато клітковини та антиоксидантів і можуть допомогти знизити рівень холестерину. Крім того, вони досить низькокалорійні, і ви можете насолоджуватися щедрою порцією, не турбуючись про збільшення ваги,

– наголошує експертка з харчування Ліза Янг.