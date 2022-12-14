Яким би корисним не був продукт, надмірна його кількість радше принесе шкоду, ніж обіцяні позитивні ефекти. Яблуко – не виняток.

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Коли яблука шкідливі

Велика кількість вуглеводів

Яблука – це не лише клітковина, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. У складі також є вуглеводи, яких в одній штуці ви знайдете від 25 до 30 грамів. Саме їхній надлишок може вам добряче нашкодити, особливо якщо ви ведете малорухливий спосіб життя.

Популярні дієти все частіше закликають відмовлятись від надлишку вуглеводів. А все тому, що організм для отримання енергії спершу використовує усі вуглеводи, які ви з'їдаєте, а тоді переходить до жирових запасів. Це неабияк сповільнює процес схуднення, тож ваше тіло втрачає не ті компоненти.

Також не варто забувати про калорії, які залишаються калоріями, яблуко це чи шоколад. З десяток яблук щодня наситить організм близько 900 калоріями. Звісно, ви можете дотримуватись монодієти та вживати винятково ці фрукти, проте користі для організму з такого раціону почерпнути не вдасться.

Занадто багато клітковини

Коли яблука шкідливі / Фото Pexels

Проблемою може стати і надмірна кількість клітковини, вживання якої теж має побічні наслідки. Зокрема, ви можете зіткнутись з болем у шлунку та надмірним утворенням газів у кишківнику.

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Скільки яблук можна їсти

Одне яблучко ви можете дозволити собі спокійно. Воно не принесе жодних побічних ефектів та лише позитивно вплине на організм. Оптимальною кількістю на день є 3 – 4 штуки, зазначають дієтологи. Американський експерт з харчування Таммі Флінн рекомендує вживати 3 яблука щодня в перервах між прийомами їжі. Від такої кількості продукту ви отримаєте максимум користі.