Накладні нігті або гель-лак виглядають чудово, і вони також допомагають залишатися в тренді й виглядати доглянуто. Саме їхнє носіння не є шкідливим, проте процес їхнього нанесення і знімання може спричинити певні проблеми зі здоров'ям.

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Накладні нігті можуть спричинити алергію

Далеко не всі жінки знають, що гель-лак може викликати серйозні алергічні реакції. Хімічні речовини, що використовують для кріплення штучних нігтів чи гелю можуть подразнити шкіру, і навколо нігтів тоді з'являться припухлості, почервоніння чи навіть гній.

Також алергія на гель-лак може призвести до появи сверблячих висипів. З'явитися вони можуть як на кінчиках пальців, так і на будь-якій іншій ділянці шкіри, якої людина могла торкатися нігтями. Тож якщо ви помітили у себе якісь з цих симптомів, спробуйте уникати носіння накладних нігтів.

Грибкові інфекції

Ще одна небезпека такого манікюру – бактеріальні та грибкові інфекції. Занести шкідливі мікроорганізми ви можете, якщо вдаритеся об щось нігтем. Тоді шар гель-лаку або накладний ніготь зрушать з місця, і мікроби можуть потрапити в щілину і розростися.

Якщо ваші нігті раптово набули дивного зеленуватого відтінку, це може свідчити про бактеріальну інфекцію. Натомість грибок фарбує нігтьові пластини в білий та жовтий. В деяких випадках через вплив мікробів нігті можуть потовщуватися чи кришитися. Тоді експерти радять звернутися до лікаря.



Гель-лак може викликати алергію / Фото Pexels

Нігті стають ослабленими

Для зняття деяких видів акрилових накладних нігтів потрібно замочити їх в ацетоні на 10 хвилин, а це не тільки сушить шкіру рук, але й впливає на якість самих нігтів. Вони стають слабкими та ламкими й можуть почати розпушуватися.

Натомість для нанесення гель-лаку потрібно підпиляти верхній шар нігтів, і це робить їх тонкими та псує пластину.

Для того, щоб уникнути усіх цих проблем, спеціалісти радять не обрізати кутикулу надто сильно – це допоможе запобігти появі грибка, та знайти салон, у якому використовують лампи з меншою кількістю ультрафіолетового світла. На руки перед походом на манікюр радять нанести протисонцевий крем.

Рекомендують також не робити гель-лак надто часто і кожні кілька місяців давати своїм нігтям час відновитися після хімічного впливу.