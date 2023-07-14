Накладные ногти или гель-лак выглядят великолепно, и они также помогают оставаться в тренде и выглядеть ухоженно. Именно их ношение не вредно, однако процесс их нанесения и съема может вызвать определенные проблемы со здоровьем.

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Накладные ногти могут вызвать аллергию

Далеко не все женщины знают, что гель-лак может вызвать серьезные аллергические реакции. Химические вещества, которые используют для крепления искусственных ногтей или геля, могут раздражать кожу, и вокруг ногтей тогда появятся припухлости, покраснение или даже гной.

Также аллергия на гель-лак может привести к появлению зудящей сыпи. Появиться она могут как на кончиках пальцев, так и на любом другом участке кожи, к которому человек мог касаться ногтями. Итак, если вы заметили у себя какие-то из этих симптомов, попробуйте избегать ношения накладных ногтей.

Грибковые инфекции

Еще одна опасность такого маникюра – бактериальные и грибковые инфекции. Внести вредные микроорганизмы вы можете, если ударитесь о что-то ногтем. Тогда слой гель-лака или накладной ноготь сдвинутся с места, и микробы могут попасть в щель и разрастись.

Если ваши ногти внезапно приобрели странный зеленоватый оттенок, это может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Грибок окрашивает ногтевые пластины в белый и желтый. В некоторых случаях из-за воздействия микробов ногти могут утолщаться или крошиться. Тогда эксперты советуют обратиться к врачу.



Гель-лак может вызвать аллергию / Фото Pexels

Ногти становятся ослабленными

Для снятия некоторых видов акриловых накладных ногтей нужно замочить их в ацетоне на 10 минут, что не только сушит кожу рук, но и влияет на качество самих ногтей. Они становятся слабыми и ломкими и могут начать разрыхляться.

Для нанесения гель-лака нужно подпилить верхний слой ногтей, и это делает их тонкими и портит пластину.

Для того, чтобы избежать всех этих проблем, специалисты советуют не обрезать кутикулу слишком сильно – это поможет предотвратить появление грибка и найти салон, в котором используют лампы с меньшим количеством ультрафиолетового света. На руки перед походом на маникюр советуют нанести крем против солнца.

Рекомендуют также не делать гель-лак слишком часто и каждые несколько месяцев давать своим ногтям пора восстановиться после химического воздействия.