Своєчасне прийняття ванни або душу може бути саме тим, що вам потрібно для глибокого й спокійного сну. У науці це називається пасивним нагріванням тіла за допомогою води.

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Ванна та душ покращують сон

Дослідники з Техаського університету проаналізували понад 5000 опублікованих досліджень про вплив пасивного обігріву тіла водою на якість, тривалість, ефективність сну. Ось яких висновків вони дійшли.

Пасивне нагрівання тіла за допомогою води від 40 до 42,5 градусів за Цельсієм покращило якість та ефективність сну. Коли купання планували за 1 – 2 години до того, як іти спати, лише 10 хвилин такої процедури вже скоротили затримку сну,

– розповідають дослідники.

Ванна перед сном допомагає краще спати / Фото Unsplash

Тож, якщо вам важко заснути, прийміть 10 – 15-хвилинний теплий душ або ванну за одну – дві години до сну. Хоча холодний душ має свої переваги, тепла вода спочатку підвищить температуру вашого тіла, а тоді теж – знизить. Це зниження й сприяє якісному сну.

Якщо ви схильні до неспокійних ночей і безсоння, то обов'язково повинні спробувати цей (безплатний і знайомий!) трюк зі сном.

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