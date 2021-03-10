Смузи – это густой напиток на основе свежих или замороженных перемолотых в блендере овощей, ягод, фруктов, трав и специй, который хранит в своем составе ряд важных микроэлементов: клетчатку, витамины, вкус и текстуру продуктов. Поэтому неудивительно, что это один из лучших способов начать свой день.

Смузи на завтрак – не только легкая альтернатива, но и невероятно полезная пища, которая уменьшает зависимость от сладкого, улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов. Чтобы убедить вас в этом, приводим 5 аргументов, которые покажут некоторые преимущества фруктов и овощей, перебитых в блендере.

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По мнению диетологов эти преимущества заставят вас полюбить эти полезные напитки.

Источник пищевых волокон

Смузи богато клетчаткой / Фото Pexels

Напиток, для приготовления которого затрачивается лишь 3 минуты, наполненный питательными волокнами, которые являются одним из важнейших компонентов для контроля веса тела и здорового обмена веществ. Если их достаточно в вашем ежедневном рационе, значит вы можете не волноваться за резкий набор веса. Кроме того, перетертые овощи и фрукты содержат большое количество микроэлементов, которые необходимы для здорового функционирования всех органов.

Восстановление водного баланса

В течение ночи организм тратит значительное количество воды, соответственно ему необходима быстрая компенсация. Для этого диетологи рекомендуют выпивать после пробуждения стакан воды. Однако не все радостно начинают день с напитков, а первая жидкость обычно поступает в организм только вместе с кофе.

Утреннее смузи – это вкусный компромисс, который заряжает энергией и увлажняет организм. А для лучшего эффекта – замените молоко или йогурт обычной водой.

Альтернатива завтрака



Смузи содержит все необходимые микроэлементы / Фото Pexels

Множество людей просыпаются без аппетита и пренебрегают приготовлением пищи. Однако для соблюдения сбалансированной диеты необходим завтрак.

Люди, которые начинают день с завтрака легче худеют и без проблем поддерживают вес. К тому же утренний прием пищи уменьшает желание перекусить в течение дня. Чтобы решить утренний конфликт между "могу" и "хочу", диетологи рекомендуют употреблять смузи. Он обогатит вас необходимыми микроэлементами без ощущения переполненности желудка.

Дополнительная доза овощей и фруктов

По последним рекомендациям, нам нужно употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов в течение дня. И, конечно, смузи поможет и в этом!

Если вы не находите времени для полезных перекусов, попробуйте заменить их смузи. Такое начало дня положительно повлияет на восстановление организма.

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Экономия времени



Смузи экономят время / Фото Pexels

Смузи готовится быстрее каш, яичницы и даже кофе. Все, что вам нужно сделать – бросить овощи и фрукты в блендер. Попробуйте смешать цитрусовые, красные ягоды и мяту. Или бананы, овсянку молоко и мед. А хотите – поэкспериментируйте с авокадо, шпинатом и имбирем... Вариантов невероятно много и все они очень просты в приготовлении.