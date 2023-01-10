Якщо ви новачок у приготуванні соку, вам може бути важко визначити, які овочі найкращі. Ось 5 корисних овочів, які здатні покращити ваше загальне здоров'я.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Корисні овочі для соку

Морква

Містить мало калорій і багато вітаміну А, біотину та калію. У моркві є багато каротиноїдів, що працюють у тілі як потужні антиоксиданти.

Дослідження показують, що дієта, багата каротиноїдами, пов'язана зі зниженням ризику дегенеративних захворювань очей, хвороб серця та деяких типів раку, включно з простатою.

Морква добре поєднується з фруктами, такими як цитрусові та імбиром.



Приготуйте морквяно-цитрусовий сік / Фото Unsplash

Буряк

З точки зору поживності, буряк насичений марганцем, калієм і фолієвою кислотою. Він також містить багато нітратів – типу природної рослинної сполуки з потужним впливом на здоров'я.

Насправді дослідження показують, що багатий нітратами буряковий сік може покращити артеріальний тиск, а також спортивну та розумову працездатність.

Капуста

Кожна порція капусти насичена вітамінами K і C, а також іншими мікроелементами, такими як фолієва кислота, марганець і вітамін B6.

Дослідження показують, що споживання більшої кількості хрестоцвітих овочів пов'язане з меншим ризиком діабету, хвороб серця та запалення.

Шпинат

У ньому багато вітамінів А і С, а також велика доза антиоксидантів і нітратів.

Одне дослідження за участю 27 людей показало, що вживання шпинату протягом 7 днів значно знижує систолічний і діастолічний артеріальний тиск.

Броколі

Це чудове джерело калію і вітамінів A, B6 і C. Вона також містить кемпферол, потужну сполуку, яка, нейтралізує хвороботворні вільні радикали, зменшує запалення та зменшує ріст ракових клітин. Про це свідчить дослідження.

Ваш організм здатний самостійно боротись з вірусами: ви можете лише йому допомогти. Як системи реагують на збудників хвороб та якими засобами їх можна підтримати читайте у матеріалі.