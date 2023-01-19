Якщо ви намагаєтеся схуднути чи просто не переїдати на свята, можливо, вам буде цікаво, як пригальмувати апетит. Хоча відчуття голоду є складним процесом, вплинути на нього цілком реально.

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Їжте достатню кількість білка

Білок збільшує відчуття ситості, знижує рівень гормону голоду та потенційно допомагає їсти менше під час наступного прийому їжі.

У невеликому дослідженні взяли участь 20 здорових дорослих людей із зайвою вагою або ожирінням. Ті, хто їв яйця замість пластівців, відчували посилене відчуття ситості та зниження рівня гормонів голоду після сніданку.

Білок – це не лише м'ясо та яйця. Він також міститься у квасолі, гороху та інших продуктах.

Пийте більше води

Одне невелике дослідження показало, що люди, які випивали 2 склянки води безпосередньо перед їдою, споживали на 22% менше, ніж ті, хто цього не робив.

Вчені вважають, що близько 500 мілілітрів води можуть розтягнути шлунок і надіслати сигнали часткової ситості в мозок.

Обирайте тверду їжу

Два недавніх огляди досліджень показали, що тверда їжа та їжа з більшою густотою значно зменшують відчуття голоду порівняно з рідкою.

Тверда їжа потребує більшого пережовування, що може дати більше часу, аби сигнал про насичення дійшов до мозку. З іншого боку, м'яку їжу швидко з'їдають великими шматками, і її легше переїсти.

Тверда їжа часто ситніша / Фото Pexels

Їжте уважно

У нормальних умовах ваш мозок допомагає вашому тілу розпізнавати, коли ви голодні чи ситі. Однак якщо їсти занадто швидко або часто відвертатися, мозку буде складніше помітити ці сигнали.

Зосередитися на їжі, що перед вами, – ключовий аспект усвідомленого харчування.

Обирайте правильний посуд

Можливо, ви чули, що посуд певного розміру може допомогти вам їсти менше. Якщо, наприклад, покласти страву на меншу тарілку, то можна непомітно з'їсти менше.

Експериментуйте з різними розмірами тарілок і посуду, щоб переконатися, чи впливають вони на рівень голоду та апетиту.

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