Чи можна у холодну пору року замінити воду на теплі альтернативи (чай, каву чи ароматне какао) та обійтись без води? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чи потрібно пити воду взимку

2 літри, 8 склянок чи інші міфічні рекомендації, які часто ширяться мережею. Але чи обов'язкового їх випивати та змушувати себе, особливо коли природної потреби не виникає?

Зі зниженням показників на термометрі, ми автоматично перестаємо вживати таку ж кількість рідини, як під час спеки. Це пов'язане зі зменшенням потовиділення та відчуття спраги. Однак, ваш організм майже з такими ж темпами втрачає рідину не залежно від температури: під час дихання, разом з потом та іншими фізіологічними процесами.

Заміна води теплими напоями може допомогти вам швидше зігрітись, але закрити потребу водного балансу, на жаль, вони не зможуть. Річ у тім, що деякі напої можуть не лише не приносити користі для організму, але й призводити до зневоднення, адже викликають часті сечовипускання.



Вашому організму потрібне зволоження / Фото Pexels

Потреба чистої рідини збільшується і зі зростанням токсинів в організмі, які потрапляють всередину разом з ненатуральними, обробленими хімічними речовинами в напої. Для їхнього виведення потрібна вода.

Якщо вас турбує біль у суглобах, не варто його терпіти. Існують способи позбутися неприємних відчуттів. Про них дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Збільшує потребу у воді і цукор, яким ми звикли заправляти улюблені теплі напої. Він гігроскопічний, тобто поглинає воду. Чим більше цукру в крові, тим більше ви ризикуєте тим, що клітини можуть втрачати рідину. Це пояснює, чому діабет смертельно небезпечний: надлишки цукру в крові починають зневоднювати клітини, через що вони відмирають. Тому вода потрібно вашим клітинам як взимку, так і влітку.

Втрачає тіло вологу в холодний період і через теплий одяг, який ми носимо, та сухе повітря від опалювальних приладів. Щоб шкіра не була сухою та млявою, важливо подбати про баланс рідин в організмі та правильне харчування.

Підтримка водного балансу може врятувати організм навіть від переохолодження, подарувати бажану свіжість та бадьорість. Аби підлаштувати простий напій під сезон, можете його підігріти.